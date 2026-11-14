La música de la nostàlgia
Elena Vázquez Minguela (1948-2026) acaba de morir als 78 anys d’edat a conseqüència d’un càncer letal. Probablement el seu nom real no els sona de res, però estem parlant d’Helena (es va afegir una H) Bianco, el seu nom artístic. Una cantant indispensable, com el seu grup Los Mismos, a la televisió en blanc i negre dels seixanta i setanta. Potser no va trobar un representant que li sabés donar personalitat pròpia però va ser una gran versionadora d’èxits aliens i fixa en tots els programes de varietats de l’única televisió d’aquest país. Qui no ha taral·lejat amb ella èxits com El puente, Voy a pintar las paredes con tu nombre o Ataré una cinta alrededor del viejo roble? A començaments dels 80 va seguir en solitari. Va quedar tercera al concurs de veterans Vivo cantando de Telecinco (2003), superada per Karina i Braulio. Va ser candidata a anar a Eurovisió el 2007 i el seu últim gran èxit va ser guanyant La Voz Senior d’Antena 3 el 2019. La trobarem a faltar perquè forma part de la nostra memòria televisiva.