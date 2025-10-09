Al Castell és Festa Major
Entre sant Miquel i Tots Sants, la plana de Lleida viu la Festa Major del Castell del Remei. I en aquesta nostra cultura, les Festes Majors són una aturada en el camí de la quotidianitat, festes dedicades al patró i de caràcter popular, que és la voluntat de la programació, cada any més ambiciosa, que ens ofereix la Festa Major del Castell, la primera voluntat del qual és, però, de fer-la reviure, aquesta finca que ha estat enclavament estratègic a la plana d’Urgell i que avui acull el Celler més antic del país, a més a més del Castell i del Santuari de la Mare de Déu del Remei, en plena natura de vinyes, d’arbredes i de llacs. Però si per alguna cosa excel·leix el Castell del Remei és per haver estat la colònia agrícola més important de l’època. I avui, la modernitat fa que el nou i el vell convisquin i siguin motiu d’atracció per a un públic familiar que, distint i distant, amb motiu de la Festa Major aquest segon diumenge d’octubre, hi trobarà modelisme naval, automodelisme, artesania de proximitat i dues exposicions de referència: “Dins l’Atelier d’en Víctor P. Pallarès” i “Sobirà-Sobiranes”, fotografies de Carles Gené Sisó com a correlat objectiu de les fotografies “imaginàries” que faria Laia Masip, que és la fotògrafa que cobreix el reportatge sobre la vida al Pallars en la ficció novel·lada A boca de fosc, el darrer títol de Joan Cal. Però no només.
Una Festa Major que es vulgui vestida s’obre amb pregó, i el de l’edició d’enguany d’aquesta del Castell del Remei ha estat confiat a Ramon Solsona Vila, que és el secretari general de la Federació d’Hosteleria de Lleida, i és que els vins, de qualitat excepcional, que es podran degustar, l’oli, la cuina i la gastronomia, la cultura de la taula, en definitiva, hi té cada dia una més força creixent, en aquest espai d’espais. Però tanta grandesa en llenguatges de les arts no pot no estar acompanyada d’un programa pensat per a tothom, que vol dir per a un públic format també pels més petits, i que sorprengui tant any rere any: firetes i jocs infantils. I missa cantada, enguany per la Coral de Castellserà. No hi ha cap poble que hi renunciï, a les seves tradicions. I el de sempre ja ho sabem: sardanes i concert i vermut com a ritual, dinar monstruós i cop de vent final. Copa enlaire i a brindar!