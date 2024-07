Contenidors perillosos a Lleida

Creat: Actualitzat:

La imatge de contenidors envoltats de mobles, matalassos i bosses de brossa és malauradament habitual a la Lleida bruta dels darrers temps. També les mateixes instal·lacions, com en el cas dels contenidors soterrats. En aquest cas, el conjunt de contenidors soterrats de l'avinguda de Madrid, a Lleida, en el que hi ha una de les portes mecàniques espatllada des de fa, com a mínim, sis mesos. Ningú, en sis mesos, haurà vist que la porta penja.

A banda del mal funcionament, és un perill per als més petits, que fàcilment podrien caure i ser engollits pel contenidor d'envasos.