Un petit homenatge a dos grans dones

Una de les tasques més importants que he desenvolupat a la meva vida és ser primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya de les terres de Lleida, Pirineu i Aran. Als ulls del públic en general, un partit polític és una organització amb més defectes que virtuts però, us he de dir que, des de dins, és una escola d’humanisme i d’aprenentatge continu. Els anys que vaig ser primer secretari vaig tenir la sort de conèixer i coincidir, entre moltes altres, amb dos persones fantàstiques, dos dones entregades a uns ideals i a la seva feina. Sense esperar res a canvi, la Dolors Abril i la Tere Sanz treballaven de manera impecable i, al mateix temps, amb amabilitat i empatia. Sempre et rebien amb una rialla.

No els hi vaig dir mai però us ben asseguro que elles eren per a mi inspiració i motivació en el meu dia a dia. El passat dilluns 11 de novembre, la Dolors es va jubilar i, sens dubte, les i els socialistes perdrem un dels actius més importants que hem tingut a la Federació de les comarques de Lleida, Pirineu i Aran els darrers 20 anys. Em costa imaginar la seu del PSC sense la seva rebuda, càlida, espontània i feta des del cor. Dolors, Tere, vol ia agrair-vos amb aquestes paraules la vostra dedicació, el vostre saber fer i la vostra amabilitat. Moltíssimes gràcies!!