Sant Jordi amb Rosa Fabregat al cor
Aquest Sant Jordi, entre roses i llibres, volem recordar amb emoció i gratitud una veu imprescindible de les lletres catalanes i lleidatanes: Rosa Fabregat, escriptora, poeta i farmacèutica, que ens ha deixat recentment, però que continuarà parlant- nos a través de la seva obra valenta, delicada i compromesa. Fabregat va ser pionera en molts àmbits. Amb una sensibilitat aguda i una passió inqüestionable per la llengua i la cultura catalanes, va alçar la veu per defensar els drets de les dones, la dignitat dels cossos, la memòria dels oblidats, la bellesa de la terra i la llibertat de pensament. La seva escriptura va ser sempre honesta i plena de vida. Ens va mostrar que la cultura no és luxe, sinó necessitat vital i va saber fer de la poesia una forma d’identitat, de resistència i d’amor a la llengua i a la vida. En aquest Sant Jordi –festa que celebra l’amor, la paraula i la identitat d’un poble–, rellegim Rosa Fabregat i fem-la present a cada parada, a cada full. Recordem que la llengua catalana és un tresor que cal estimar i defensar, com ho va fer ella amb constància i coratge. Llegir en català és plantar una rosa viva per al futur. Gràcies, Rosa, per fer de la cultura un acte de resistència i d’esperança. Et trobarem a cada llibre obert. Molt bon Sant Jordi a tots i a totes!