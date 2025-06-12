Lleida, ciutat decadent
Ja fa bastant temps que observo el deteriorament progressiu de la meva ciutat, i no em refereixo només a l’empobriment del paisatge, cosa ben òbvia, sinó al fet que tenim un ajuntament que deixa molt per desitjar.
Aquest ajuntament, a part de no complir la llei de protecció animal en el cas de les colònies felines, tampoc es pren la molèstia de contestar a la Sindicatura de Greuges quan és denunciat per aquest fet, la Paeria es queda tan ampla, Lleida és diferent i no li importen gens les institucions del nostre país.
Aquest ajuntament també ens deixa sense policia municipal, ja que no hi ha patrulles a peu, que seria el que em donaria seguretat, estem totalment abandonats quan hi ha estrebades, robatoris, agressions o incidents, no es veu guàrdia urbana ni tan sols per l’eix comercial. L’excusa, com sempre, acostuma a ser que no hi ha prou personal.
Però el dia de la patrona quan estaven formats a Blondel i els passaven revista, semblaven un petit exèrcit. Clar que quan obrin Can Sostres, tampoc quedarà eix comercial, amb una mica de sort els comerços podran convertir-se en trasters, o ser ocupats per indigents.
Una vegada un municipal, en un moment de sinceritat, em va confessar que si pogués se n’aniria, però estava lligat per la feina i la família. És lamentable que hàgim de perdre les nostres arrels per culpa de gent que no compleix la llei, ni estima la ciutat.