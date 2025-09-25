Agraïment a la Residència L'Anunciata de Juneda
La nostra família vol expressar públicament el més sincer agraïment a la Residència L’Anunciata de Juneda per l'atenció i la cura rebudes durant l’estada de la nostra mare. En un moment vital tan delicat, hem pogut comprovar que en una residència de gent gran no es tracta únicament de garantir una atenció mèdica i física adequada, sinó que hi ha un conjunt de valors i accions que marquen la diferència: l’acompanyament emocional, l’escolta activa, el respecte, la paciència i la calidesa humana. La nostra mare ha estat tractada amb dignitat i afecte, i això ens ha donat una gran tranquil·litat i confiança.
També volem destacar el paper fonamental que el centre té amb les famílies. Des del primer dia hem rebut informació clara, constant i honesta sobre el seu estat de salut, tant en els moments de millora com en els més complicats. Aquest vincle comunicatiu ens ha permès sentir-nos sempre a prop d’ella i ben acompanyats en tot el procés.
És de justícia reconèixer la tasca d’un equip que va més enllà de les obligacions professionals: organitzen activitats que estimulen la ment i el cos dels residents, fomenten la convivència i el bon humor, i saben crear un ambient familiar que humanitza un espai que, d’entrada, podria semblar només assistencial.
En temps en què sovint es parla de mancances en el sistema d’atenció a la gent gran, nosaltres volem posar en valor i agrair l’exemple positiu que suposa la Residència L’Anunciata. Tant per la cura dels residents com pel suport i la proximitat cap a les famílies, ens sentim afortunats d’haver comptat amb ells en aquesta etapa de la vida de la nostra mare. Moltes gràcies a tot l’equip per la seva dedicació, professionalitat i sensibilitat humana.