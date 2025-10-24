Resposta a la crítica del servei d’Oftalmologia
L’altre dia, vaig llegir una crítica d’un Sr. que deia que a la seva mare no li donaven visita del Servei d’Oftalmologia de l’Hospital Arnau fins a l’octubre de l’any 26. La meva suposició és que podria ser un error de programació. També, aquest Sr. podria posar-se en contacte amb la secretaria d’Oftalmologia i trucar a l’Atenció al Client o Usuari. Sí que em va sorprendre que directament critiqués els sous que guanyen diferents Estaments, que no venia al cas en concret. Sense entrar en més detalls, crec que abans de tot s’ha d’intentar solucionar d’una manera no tan desqualificadora.