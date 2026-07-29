Agraïment pel rescat del 16 de juliol
Estimats membres dels Serveis d’Emergències i Personal Sanitari de la Val d’Aran, vull expressar el meu més sincer agraïment a tot l’equip que va participar en el rescat i posterior atenció mèdica al meu fill i a mi el passat dijous 16 de juliol, arran de l’accident amb bicicleta que vam tenir a Baqueira.
Volem manifestar el nostre més profund agraïment al cos de rescat dels Pompièrs d’Aran, la ràpida intervenció, professionalitat i temperància a la muntanya dels quals van ser fonamentals per donar-nos tranquil·litat en un moment tan crític. Així mateix, fem una menció molt especial al servei de Pediatria, en què el personal va atendre el meu fill amb una delicadesa, empatia i qualitat humana excepcionals, aconseguint que se sentís segur i acompanyat en tot moment.
Gràcies a la impecable coordinació entre Pompièrs i el personal sanitari: una situació molt difícil es va resoldre de la millor manera possible. La Val d’Aran té la gran sort de comptar amb professionals d’aquest nivell. Els quedem profundament agraïts per la seua entrega.