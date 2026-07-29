L’Andorra desconeguda: el poble d'Auvinyà
La veritat és que Andorra no deixa mai de sorprendre. Hi ha un petit poble al principat que es diu Auvinyà i que es fa difícil de qualificar-lo, és talment una simfonia de pedra de pissarra i ferro forjat. Si hom no veu l’escenari de tot plegat al lloc mateix de què parlem, costaria d’imaginar. És com un conte de fades que apareix de sobte en un lloc de la muntanya, amb un pont i una torre i finestres d’inspiració medieval de pedra, amb teulats coronats de xemeneies. Arcades també de pedra que impressionen per la seva solidesa, façanes recobertes d’heura i plafons de ferro forjat on s’explica la història andorrana des del seu bressol.
Tot sembla estar en consonància, fins i tot una petita església amb un altívol campanar dedicada a Sant Ivo i una romànica creu de terme. Des d’aquí es veu el fons de la vall de Sant Julià de Lòria i davant mateix feréstegues muntanyes amb un poble penjat que sembla de pessebre.
El poble d’Auvinyà té l’aparença d’estar abandonat, encara que les cases han de pertànyer a gent amb un alt poder adquisitiu. Tan sols quatre gats que deambulen pacíficament pel mig del llogaret i algun lladruc llunyà donen senyals que hi ha realment vida.
La nostra colla trenca per alguns instants la pau i la tranquil·litat d’aquest lloc fent bastant de xivarri i els mòbils no paren de fotografiar davant de tanta bellesa. Encara que sembli mentida, queden alguns llocs virginals i amagats a Andorra desconeguts per una immensa majoria de visitants.