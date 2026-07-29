Les dificultats en pagar una sanció d'aparcament
Assumeixo plenament la sanció de 60 euros que m’ha imposat l’Ajuntament de Mollerussa. El motiu: estacionar en un aparcament municipal sense posar el tiquet d’estacionament.
He intentat pagar la sanció a través de la pàgina web de l’Ajuntament, però no he sabut trobar cap apartat clarament identificat com a “Pagament de multes de trànsit”. Si existeix, és poc visible i difícil de localitzar per a molts ciutadans. Si hi ha un apartat dedicat al trànsit, tant costaria afegir- hi un subapartat ben visible que digués “Pagament de multes”?
Ara em tocarà desplaçar-me fins a l’Ajuntament, pagar aparcament, fer cua i, potser, descobrir que no puc pagar amb targeta i que ho he de fer en efectiu. Una gestió que es podria resoldre en pocs minuts des de casa acaba convertint-se en una pèrdua de temps innecessària, especialment per a les persones grans o amb dificultats de mobilitat. Facilitar aquests tràmits també és una manera de fer una administració més propera als ciutadans.