Contenidors amb xip: una solució o un problema afegit?
Vull expressar la meva preocupació i el meu desacord amb la implantació del nou sistema de contenidors amb xip. Se’ns presenta aquesta mesura com una millora en la gestió dels residus, però cal preguntar-se si realment s’han valorat les conseqüències que pot tenir per als veïns.
Lleida
Renoven tots els contenidors de la ciutat de Lleida, que encara no s’obriran amb xip
Marc Carbonell
Actualment, sense necessitat de cap xip, ja veiem com s’acumulen bosses d’escombraries, caixes i altres residus als laterals dels contenidors. Si això ja passa ara, què podem esperar quan s’implanti un sistema que obligui els ciutadans a identificar-se per poder llençar les escombraries? S’ha previst què passarà amb les persones grans o amb dificultats per utilitzar aquest sistema? I amb aquelles que no disposin del dispositiu d’accés o quan el mecanisme no funcioni? Qui es farà càrrec de les incidències i de la brutícia que es pugui acumular?
Em preocupa que, en lloc de solucionar el problema, acabem amb més deixalles al carrer, una imatge d’abandonament i unes condicions d’higiene que ens perjudiquen a tots. Abans d’implantar sistemes tecnològics que poden complicar una cosa tan quotidiana com llençar les escombraries, caldria garantir que el servei funciona correctament, que els contenidors tenen prou capacitat, que la recollida és adequada i que existeixen alternatives eficaces per evitar que els residus acabin a les voreres.
Els ciutadans volem carrers nets i una gestió responsable dels residus. Estem d’acord que cal millorar el reciclatge, però les mesures que s’apliquin han de ser pràctiques, accessibles i pensades per facilitar la vida als veïns, no per complicar-la.
No podem permetre que, en nom de la modernització i del control, acabem traslladant el problema dels contenidors directament als carrers. La pregunta és ben senzilla: realment es vol millorar la gestió dels residus o simplement controlar com i quan llencem les escombraries, sense garantir que el sistema funcioni?