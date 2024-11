Proximitat i empatia

Creat: Actualitzat:

La tendència a tenir cura de nosaltres i de les persones que ens envolten és o hauria de ser una condició inherent a l’espècie humana. Ajudar ens surt de dintre, sortosament, a la majoria. Ho hem vist, darrerament, amb les onades de voluntàries i voluntaris que participen en la recuperació de la zona de València devastada per la dana. I el nostre dia a dia està ple de bona gent que no dubta quan té la possibilitat de protegir algú. Aquest divendres, en l’acte oficial de celebració de Santa Cecília, hem reconegut ciutadanes i ciutadans que han col·laborat en operacions policials o bé socorrent persones que ho necessitaven.

Aquesta solidaritat que agraïm profundament és vocacional per als i les agents de la Guàrdia Urbana. Donem per fet el seu servei, però val la pena també aturar-nos per donar-los les gràcies i expressar l’orgull de comptar amb elles i ells per avançar en la Lleida justa i respectuosa, diversa i inclusiva que som i volem ser. No és el primer cop que em llegiu parlant de seguretat i ja us avanço que tampoc en serà l’últim. M’hi referiré tantes vegades com faci falta perquè tinc claríssim que una ciutat més segura i més cívica és una ciutat més lliure. La Guàrdia Urbana de Lleida i la resta de cossos i forces han hagut d’afrontar reptes al llarg del temps i l’actualitat no és una excepció. Els canvis socials comporten noves exigències a les quals hem de respondre amb decisió. D’entrada, aquest any incorporem 20 nous agents de la policia local, situant-nos en l’horitzó dels 250 que ens havíem fixat com a objectiu del mandat. Perquè la seguretat resulti efectiva ha de ser, primer, propera i ho estem aconseguint amb les patrulles de proximitat i els Centres Operatius del Centre Històric i la Mariola, que han marcat un abans i un després als barris.Calen més efectius, també, per lluitar contra la reincidència i més agilitat en l’administració de justícia. A tot plegat, ens hi han d’ajudar les eines tecnològiques innovadores, com la intel·ligència artificial, que estem en procés d’implantar. D’aquesta manera, obtindrem dades que facilitaran l’anticipació i l’actuació fins i tot abans que es produeixin els delictes. Per aconseguir-ho, dotarem la Guàrdia Urbana de personal preparat, reforçant la divisió d’informació, formant els agents i incorporant professionals de la gestió de dades. Aprofitant també la intel·ligència artificial, implementarem sistemes de lectura automàtica de matrícules per reforçar el paper de les càmeres de seguretat a les zones sensibles de la ciutat.Però, com en totes les coses, el paper de les persones és essencial. Les actituds cíviques incideixen directament en la percepció d’una ciutat segura. Per aquest motiu, crearem un equip de professionals per a la formació ciutadana en el camp del civisme. Farà tasques tant de treball comunitari com de mediació. Paral·lelament, estem enllestint, conjuntament amb un equip de la Universitat de Lleida, la revisió de l’ordenança de civisme, que ha de ser actualitzada, incorporant també un quadre sancionador que respongui a la realitat actual i que faciliti la tasca de la Guàrdia Urbana a l’hora de vetllar pel seu compliment. Tenim una policia local efectiva i prestigiosa. Amb 178 anys d’història, és la segona més antiga de Catalunya i la quarta de l’estat. Hem de ser exigents amb la Guàrdia Urbana, però també ens hem d’exigir perquè pugui exercir en condicions. Les administracions hem d’estar compromeses amb la tasca d’aconseguir-ho. Nosaltres ho estem. Treballem per la seguretat basant-nos en la proximitat, però també en l’empatia perquè tractem amb material sensible: no només hi ha fets, també hi ha sensacions. I la Guàrdia Urbana de Lleida, amb la feina diària i el tracte humà ha d’aportar a les lleidatanes i als lleidatans la percepció que està present quan se la necessita. Perquè així és. Crec fermament que la nostra Guàrdia Urbana millora i fa créixer la Lleida que tant estimem.