De la carta al WhatsApp

Obríem la bústia de casa cada dia, impacients per trobar-hi la carta o la postal que esperàvem amb il·lusió. Estiràvem fins a l’habitació el cable del telèfon penjat a la paret buscant la desitjada privacitat.

I, quan per fi ho aconseguíem, no responia ningú. Quan van arribar els primers mòbils, costava arrossegar a tot arreu aquells aparells tan pesats, amb antenes inacabables. I tampoc sabíem veure fins on ens serien útils aquells ordinadors enormes amb lletres verdes sobre fons negre. Han passat, com qui diu, quatre dies i totes i tots, d’alguna manera, som tecnològics. De les cartes als correus electrònics, de les notes que ens escrivíem a classe als WhatsApp, de fer girar la roda a pitjar tecles virtuals als mòbils d’última generació. La digitalització avança a un ritme vertiginós i hem de ser capaços de treure’n el màxim rendiment. Tenint cura, això sí, que sigui en benefici de les persones i sense deixar ningú enrere.Amb el Parc Agrobiotech, Lleida acull la segona major concentració d’empreses de tecnologia i informàtica de Catalunya, després del 22@ de Barcelona. Això ens proporciona un entorn immillorable per avançar en la modernització de l’administració, que és crucial per trencar barreres i, sobretot, per millorar el dia a dia de les lleidatanes i els lleidatans. La Paeria és una institució molt ben valorada en aquest àmbit gràcies a iniciatives com el nou WhatsApp d’ajuda a la tramitació electrònica, complementant el servei d’atenció telefònica. Durant el primer trimestre de l’any vinent, arribarà la videoatenció que s’afegirà a plataformes que ja funcionen com l’Oficina Virtual de Tràmits i la d’Atenció Tributària. Amb aquestes eines, facilitem gestions sense sortir de casa i agilitem el temps de resposta. Ara bé, tampoc ens oblidem de les persones que, per diferents motius o necessitats, requereixen atenció presencial. I, al mateix temps, treballem per salvar la bretxa digital vetllant perquè la tecnificació no representi un obstacle. Digitalitzar no és ni ha de ser excloure. Al contrari. Tràmits a banda, la tecnologia en pantalla gran ens permet de nou tornar a gaudir del setè art a l’Illa de l’Oci. El primer cinema Premium de Catalunya, que ha aterrat a Cappont, disposa de 10 sales equipades amb qualitat i comoditat. Des que l’empresa Ocine, a la qual vull agrair la seva aposta per Lleida, va fer la petició fins que la Paeria li va donar la llicència, va passar menys d’una setmana. Una de les nostres prioritats és reduir terminis i paperassa per fer realitat aquelles idees i projectes que fan que Lleida sigui més capital. No vull oblidar de cap manera la persistència i la dedicació que han demostrat i demostren des de l’Screenbox Lleida –abans Funatic– mantenint viva la flama del cinema a la ciutat. Gràcies i que sigui per molts anys. Una capital que, com la nostra, valora les arts audiovisuals, ha de créixer amb creativitat i amb imaginació, amb empatia i amb sentiments. I així és també com hem de tractar amb les noves tecnologies. Buscant el progrés però mantenint l’ètica i els valors. Les pantalles ens atrapen més hores de les que voldríem, sí, però també ens retroben amb persones que fa anys que no veiem, ens acosten als qui tenim lluny, ens feliciten els aniversaris i ens envien abraçades i petons. En això i en tot, apliquem-nos un dels ensenyaments de la màgica i inoblidable Cinema Paradiso: “Facis el que facis, estima-ho”.