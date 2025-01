Creiem en Lleida

Creat: Actualitzat:

Lleida té pressupostos. La nostra és una capital viva i dinàmica. Totes i tots els qui formem la corporació municipal tenim la responsabilitat de fer possible l’evolució, el creixement, de respondre a les necessitats de les lleidatanes i els lleidatans. I això hem de fer-ho amb voluntat d’avançar i de transformar.

Per tant, donant llum verda a uns comptes que garanteixin el benestar i millorin la vida de totes les persones que viuen a la segona capital de Catalunya. Aquests que hem aprovat, gràcies també a la bona entesa amb el grup de Junts, tenen aquesta voluntat. Cap altra. Els comptes prioritzen la seguretat, el manteniment i el microurbanisme, l’habitatge, la dinamització i la promoció econòmica, la sostenibilitat i el patrimoni que és, en definitiva, el que ens explica com som i per què. Són uns pressupostos que obren la porta i caminen cap a projectes transformadors que donin resposta a l’exigència d’una capital de 150.000 habitants, la nostra. Treballem per Lleida. No ho oblidem. Podem debatre, podem no estar d’acord però les nostres posicions polítiques i els nostres interessos de cap manera han de frenar el desenvolupament de la ciutat. Ja sabem què passa quan no hi ha comptes aprovats en una administració. Aparcar decisions, ajornar-les o deixar-les sobre la taula esperant no sé quina ocasió, és caure en l’immobilisme. Per tant, la generositat és necessària per part de tothom. Primer, dels qui governem però també dels grups de l’oposició. Vosaltres, la ciutadania, ens heu encomanat que dialoguem, que arribem a acords i així ho fem. Estenem la mà per construir.Entre el 70% i el 80% de les propostes que ens han fet arribar els grups municipals que han fet aportacions estaven ja incorporades al projecte del govern municipal i Junts. Per tant, la lògica indicaria suport o abstenció. No obstant això, han decidit pronunciar-se contra els pressupostos del futur de Lleida. Dir no és renunciar a 19,3 milions d’euros en mesures per reforçar la seguretat i el civisme. És rebutjar 27,6 milions per mantenir carrers i camins nets i endreçats. Dir no significa girar l’esquena al nou contracte de jardineria, a canviar 14.000 punts de llum i a plantar 800 arbres. Els grups que han votat contra els pressupostos no volen reparar la pista coberta de la Bordeta ni fer uns nous vestidors al camp de futbol dels Mangraners ni canviar la gespa del camp de Gardeny. Voten no a 27,5 milions d’euros per a l’educació i les polítiques d’ocupació i estan contra els 1,6 milions que destinarem a l’habitatge. Per tant, tanquen la porta a les oportunitats per a la gent jove. També s’oposen, amb el seu vot, a grans projectes transformadors com el nou districte del Pla de l’Estació, l’Operació Rambla, l’ampliació del polígon El Segre, el nou model firal, la planificació del creixement de la ciutat o els plans de millora urbana de la Mariola i de regeneració del Centre Històric. I, finalment, diuen no als 6 milions d’euros que s’invertiran aquest any a la Seu Vella, les Termes de Remolins, l’església de la Sang, el Tossal de Moradilla, el Molí de Cervià o el Call Jueu. En definitiva, pretenen barrar el pas a la ciutat alegre que ha descrit il·lusionada, durant el ple d’aquest divendres, la tinenta d’alcalde de Bon Govern. A Carme Valls i al seu equip vull agrair-los de tot cor les hores i hores, la constància, el rigor i l’empatia que han demostrat per elaborar uns pressupostos que han de vetllar per una Lleida bonica, moderna, diversa i inclusiva.Aquest és el nostre estil, el de l’equip de govern municipal. Volem mirar sempre endavant i en positiu. Creiem en la força de les idees i en l’esforç. En el potencial de la joventut i en l’experiència de la maduresa. En la igualtat i en les oportunitats. En el diàleg i en els acords. Creiem en les persones i creiem en Lleida. Com sempre però més que mai.