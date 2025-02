Confiem en la joventut

Creat: Actualitzat:

Què vols ser? Què estudiaràs? Com veus el teu futur? Fer-se gran implica, necessàriament, decidir. Hem de prendre determinacions quan encara ens estem definint com a persones. I dubtem mentre l’entorn pressiona per obtenir respostes que no tenim. Ens inquieta aquella sensació que l’aposta serà definitiva. Però no és del tot així. Noies i nois que esteu en aquest moment vital: podreu rectificar i recomençar tantes vegades com calgui. És important, això sí, que us deixeu ajudar, que us acompanyin per encarar el camí que més s’adigui amb les vostres qualitats.

El govern municipal que tinc l’honor d’encapçalar diposita molts esforços i esperances en la joventut. I val la pena. M’ho han demostrat les converses que he mantingut al FormaOcupa, el saló de la Formació i l’Ocupació de Lleida.He vist, satisfet, mostradors plens d’estudiants buscant respostes de centres formatius o sectors empresarials. Milers de joves s’han acostat a Fira de Lleida per trobar la manera de treure profit del seu talent i explorar sortides laborals segons les seves aspiracions. Una opció que posem a l’abast des de la Paeria és el Servei d’Intermediació Laboral de l’Institut Municipal d’Ocupació, que va aconseguir feina l’any passat a prop d’un miler de persones. Dels 40 joves dels tallers de l’IMO, precisament, he conegut aquesta setmana el Lamine, que demostrava al FormaOcupa com cal polir la fusta per a deixar-la en perfecte estat. Per cert, he preguntat i m’han fet arribar bones notícies del Maurice i el Marcel. Els vaig conèixer l’any passat al saló, quan eren alumnes de fusteria i metall, respectivament. Ara, tots dos tenen feina en empreses lleidatanes. Felicitats, nois!Aquests joves ens demostren que l’aposta del govern municipal d’alinear les regidories de Joventut, Educació i Ocupació, és tot un encert. Per avançar en la Lleida de les oportunitats, cal que les tres peces encaixin. Volem que les persones joves optin a bons llocs de treball per arrelar a la ciutat el seu projecte de vida i pretenem que les empreses trobin la mà d’obra especialitzada que necessiten per consolidar-se i evolucionar. Quan la Federació d’Empreses Metal·lúrgiques de Lleida ens va comunicar l’any passat que tenia 379 vacants per cobrir, ens vam posar a treballar per organitzar, a través de l’IMO, un pla ocupacional per a mig centenar de persones. Els i les estudiants en curs d’aprendre un ofici ja ens estan deixant mostres del seu talent, de la seva vocació i de la seva implicació. Sense anar més lluny, part de la decoració de l’última campanya de Nadal porta el segell del taller de soldadura de l’IMO que, per tant, també va contribuir a portar la màgia. Alumnes de la resta de tallers treballen també en tasques i obres a edificis com l’Escola de Jardineria, el Centre Cívic de Democràcia o l’Escola Bressol Ronda-La Mercè. Han fet a més, el manteniment de bancs de fusta de diverses places i carrers de la Mariola, el Centre Històric o Noguerola. En definitiva, la seva feina és necessària per avançar en una Lleida més endreçada i més bonica. Perquè estigui també més neta, aquesta setmana hem presentat el nou contracte de neteja i de recollida selectiva, que preveu una inversió de 262 milions d’euros en 10 anys. Augmentarem la plantilla, ampliarem la flota de vehicles i incrementarem les hores de feina. També introduirem canvis a la recollida selectiva de residus com el tancament electrònic dels contenidors de resta i d’orgànica, que ens ha de permetre tenir un registre de les aportacions i ser més sostenibles. En això, en el respecte pel planeta, també tenim molt per aprendre de la gent jove. En un moment en què moltes enquestes apunten cap a una crisi de valors de la joventut, vull dir alt i clar que jo hi confio. Cada cop que tinc l’oportunitat de conversar amb nois i noies, m’adono que, dedicant-los temps, obtindrem fruits. Per tant, parlem, escoltem i mirem endavant amb esperança i optimisme.