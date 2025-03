Creat: Actualitzat:

Asseguts al pupitre l’esperàvem amb ganes. De vegades, ens sorprenia prestant atenció a una matèria que ens interessava. En altres ocasions, ens miràvem desitjant que sonés aquell timbre estrident que donava pas a la cridòria que inundava els passadissos. La llibertat era l’hora del pati.

Entrepans, pilotes, xerrades espontànies amb la gent d’altres cursos i altres aules, caminades amunt i avall entre rialles… segur que tots i totes teniu també records de les estones de pausa entre classes. El pati era i és un espai de trobada, d’esport i d’activitats diverses. I és aquest esperit el que volem allargar més enllà de l’horari lectiu i ampliar a persones de totes les edats.

Per això hem posat en marxa el projecte Patis Vius, que consisteix a obrir les zones de joc de diferents centres educatius per tal que infants i famílies les gaudeixin més enllà de l’horari escolar. Hem arrencat, com a prova pilot, a l’Escola Príncep de Viana i, ben aviat, a l’Institut Escola dels Mangraners. Allà, les tardes de dilluns a divendres, després de les classes, però també els dissabtes al matí, s’hi programen activitats culturals, socials, esportives i d’oci supervisades per agents educatius i socials, que han recollit també les demandes de les escoles, de les mares i els pares i de les entitats dels barris. Us agraeixo de tot cor la col·laboració, imprescindible per materialitzar aquest projecte. La voluntat del govern municipal és fer extensiva aquesta iniciativa a altres centres escolars. Si tot va com esperem, el curs que ve obrirem també els patis dels col·legis Joan XXIII i Joan Maragall, i continuarem amb una tercera fase d’implantació al Sant Josep de Calassanç i al Pràctiques II.

Amb aquesta iniciativa, que forma part del nostre Pla d’Actuació Municipal, avancem en una ciutat de valors, en civisme i en convivència, mentre abracem la diversitat i promovem les relacions interculturals i intergeneracionals. Obrint els patis a l’entorn, els convertim en veritables espais d’interacció comunitària i social. Així, afavorim el lleure inclusiu dels infants i adolescents, potenciem el seu benestar i el de les famílies i contribuïm a prevenir casos de solitud o d’aïllament. Lleida és una Ciutat Educadora i, com explica molt bé el regidor Xavi Blanco, l’educació s’ha de plantejar al llarg de la vida, donant importància al que passa dins però també fora de l’escola. Per tant, trobar moments fora de la jornada lectiva pot ser motivador i aportar aprenentatges i oportunitats. Perquè al lleure s’hi ha de poder accedir en igualtat de condicions i des de tot arreu. Per això, iniciatives com la dels Patis Vius ens han de servir també per fomentar els vincles tant de pertinença com de participació dels joves i de les famílies a la vida dels barris.

Tots i cadascun dels barris de Lleida han de comptar amb les atencions que necessiten i es mereixen. Avancem per nodrir-los d’equipaments, per descentralitzar els serveis i que estiguin cada vegada més i millor connectats. És per aquest motiu que planifiquem accions, per exemple, amb el Pla de Millora Urbana de la Mariola, el Pla Integral del Centre Històric o el programa Barris Vius. I per primera vegada, aprofitant l’oportunitat que ens ofereix l’Agenda Urbana, tenim un pla específic per actuar a la primera corona, una estratègia global de ciutat adaptada i adequada als barris de l’Eixample, que ha de significar un salt qualitatiu.

La ciutat que estimem ens ofereix la possibilitat de passejar-la sense por de les distàncies, de caminar saludant el veïnat, d’aturar-nos i conversar. Lleida és ideal per establir relacions entre persones. És i ha de ser encara més la capital de la convivència.