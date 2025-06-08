Els barris, l’ànima de Lleida
Paer en cap
Els barris i les partides són els teixits que conformen l’ànima de Lleida. Cada carrer, cada plaça, cada racó explica històries de vida, de lluita i de comunitat. És on juga la canalla, on avis i àvies s’asseuen a conversar, on veïns i veïnes se saluden pel carrer i on botigues i restaurants coneixen els nostres gustos. Els barris són, al cap i a la fi, on batega la vida i cuidar-los és cuidar el cor de la ciutat. Treballem perquè totes i tots sentiu l’orgull de ser d’on som i perquè cada espai reflecteixi el nostre amor per Lleida.
Per gaudir els barris, n’hem de tenir cura. I és cert que hi ha feina per fer però us asseguro que avancem fixant-nos en cada detall. De seguida notareu canvis pel que fa a la jardineria, gràcies al nou contracte que acaba d’arrencar. De fet, ja es comencen a veure, per exemple, al bosc urbà de Cappont i per diversos carrers de la Bordeta. Anirà a més. La setmana entrant donarem a conèixer els detalls de la nova etapa. I parlant de novetats, a Sucs estrenen aquests dies nova il·luminació a la coberta de la pista poliesportiva, reforçant aquest espai com a punt de trobada i de promoció dels hàbits saludables. Mentrestant, seguim amb la campanya de manteniment i neteja Barri a Barri que aquestes setmanes s’ha centrat en Cappont. Enguany, hem ampliat els dies d’actuació a les zones que ho requereixen, hem incorporat l’Horta i hem duplicat el nombre de persones que hi treballen amb la incorporació d’una quarantena de joves de l’Institut Municipal d’Ocupació que fan tasques de fusteria, de soldadura, de pintura i d’obra pública. Ens vam comprometre a treballar de valent i a actuar de forma decidida en tots els àmbits a cadascun dels barris de la ciutat. El Centre Històric n’és un altre exemple.
No em cansaré de repetir que la transformació que hem iniciat al bressol de Lleida és imparable i irreversible. Un pas important en aquest canvi l’hem explicat aquesta setmana i és la instal·lació de deu noves càmeres de videovigilància que s’afegeixen a les 36 que hi ha a l’Eix Comercial. Properament, n’instal·larem dues més als voltants de la Cuirassa. Així avancem i complim amb l’estratègia d’implantar noves tecnologies i aplicar la intel·ligència artificial per complementar la tasca imprescindible de la Guàrdia Urbana. L’objectiu és la prevenció. No en tenim prou amb perseguir els delictes, hem d’incrementar la nostra capacitat d’evitar-los. Posarem totes les eines que tinguem a l’abast per aconseguir augmentar la sensació de seguretat i reduir la impunitat. En això som i serem absolutament inflexibles. Al Centre Històric i a tot Lleida.
Però, més enllà de les infraestructures, de les eines i dels projectes, el veritable valor dels barris sou vosaltres, les lleidatanes i els lleidatans. I això tampoc ho perdem de vista. Em fa especial il·lusió la iniciativa que posem en marxa als Mangraners i que pot ser una prova pilot per implantar-la a altres zones de la ciutat. Per què comencem pels Mangraners? Doncs perquè hi hem detectat l’oportunitat de donar un impuls al comerç de proximitat promovent, a la vegada, l’ocupació i l’emprenedoria femenina. És un barri que està creixent i creixerà més amb les noves construccions. Això vol dir que cal comptar amb una oferta comercial que cobreixi la quotidianitat de les veïnes i veïns actuals però també dels futurs. Per impulsar que s’aixequin noves persianes i augmentar la competitivitat dels negocis existents, encetem “Dones que fan barri”. Acompanyem, assessorem i ajudem. Us animo a participar en la sessió informativa de dimecres vinent al Centre Cívic dels Mangraners.
Agraeixo l’esforç i la implicació de les veïnes i veïns que manteniu viva la flama dels barris. Vosaltres contribuïu a fer de Lleida una ciutat vibrant, amb valors i amb empenta. Mentre vetllem per cada racó, recordem que el veritable batec de Lleida surt dels barris. Cuidem-los i estimem-los. Són casa nostra.