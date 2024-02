La neteja urbana: més eficàcia i menys filosofia

Creat: Actualitzat:

Una de les principals preocupacions dels lleidatans és la neteja de la ciutat. I és que comptem amb un contracte de neteja i d’escombraries que daten del 2006. Durant aquests darrers anys, i fins que s’aprovi la nova licitació, la ciutat haurà incrementat la seva població en unes 30.000 persones. Per tant, en aquests moments, el contracte actual és del tot insuficient per tenir una ciutat neta i endreçada. A més, l’any 2018 es va instal·lar, com a prova pilot, el sistema porta a porta en alguns barris de la ciutat. Durant aquests sis anys, alguns veïns i veïnes han participat de la recollida selectiva a partir d’un sistema que ha estat mal dimensionat, amb poca formació i sensibilització i que s’ha dut a terme sense el seu vistiplau. L’error de la recollida porta a porta va consistir a incorporar aquest model de recollida a Pardinyes i Balàfia, dos dels barris amb més població, amb acumulació d’escombraries al carrer, els requisits horaris, les olors i la sensació de brutícia constant. Aquesta situació ha molestat els veïns que tenen tota la predisposició a col·laborar amb la tria selectiva de la brossa, a condició que fer-ho no els compliqui la vida en excés. La millor gestió de residus és aquella que es fa amb la complicitat dels ciutadans i tenint en compte les singularitats de cada barri.Amb el nou contracte de neteja, que s’haurà d’aprovar en 18 mesos, això ja haurà canviat. En aquest darrer ple, s’ha aprovat una pròrroga de la concessió de neteja que servirà per definir i posar en marxa un model de recollida de la brossa que acabi amb el porta a porta a Pardinyes i Balàfia i que millori les condicions de recollida en altres zones, com ara Ciutat Jardí. Hem comprovat que, tot i la voluntat de reciclar, aquest sistema no és perfecte i també cal tenir en compte que les dificultats en la classificació de residus a les plantes de recepció augmenta el cost del model. Volem concentrar-nos en la solució més que recrear-nos en els problemes, repensant l’actual sistema per fer-lo més eficient des del punt de vista de la tria selectiva i, de l’altra, fer-ho en complicitat amb els ciutadans i les ciutadanes de Lleida. Totes i tots volem crear les condicions per assolir la màxima eficàcia de la recollida selectiva, però potser no tots som conscients que l’única fórmula viable és aquella que es fa des de la pedagogia i no des de la imposició ideològica, la que posa facilitats als ciutadans i no els genera molèsties poc suportables. Només cal ser una mica humils, escoltar els veïns i les veïnes, conèixer altres experiències d’èxit i aprendre dels professionals que porten anys aportant solucions pràctiques. Això és el que cal que fem i el que volem fer des de Junts.