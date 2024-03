Hi guanya Lleida

Creat: Actualitzat:

Comença una nova primavera republicana, amb unes eleccions a l’horitzó i amb una motxilla carregada de projectes fets i realitzats, d’altres començats i projectats. Com sabeu tanco una etapa parlamentària per centrar-me en el futur de la ciutat. I és en el moment de canvis i de relleus necessaris que cal retre comptes: Lleida és avui una ciutat amb més drets i amb més oportunitats, i és també una ciutat amb més futur, horitzó i esperança, gràcies a aquests projectes que segurament moltes vegades m’haureu llegit en aquestes línies provinents del que en diem “la Carpeta Lleidatana”, la feina compartida entre Lleida i la Generalitat. Hem treballat per una Lleida de drets i hem consolidat el primer projecte Barnahus. Un projecte del Departament de Drets Socials que s’ubicarà en uns terrenys que cedeix la Paeria i que gestiona l’entitat Intress. La Barnahus de violències sexuals a menors és un model d’atenció integral en què tots els departaments que intervenen en un cas d’abús sexual infantil es coordinen i treballen conjuntament per proporcionar suport als nens i a les nenes afectats.I hem treballat, també, per portar el projecte Barris amb Futur, del departament de Drets Socials, a Lleida, concretament a la Mariola. Un projecte que ha de transformar urbanísticament i socialment un dels barris que, històricament, més ha patit la degradació del pas dels anys. I això ha estat possible, també, gràcies a la feina que des de Lleida hem fet per explicar el projecte als veïns i veïnes perquè se’l facin seu.Hem treballat per una Lleida que esdevingui Ciutat Educadora. Amb la nova Escola Minerva, al barri de Balàfia, hem acabat amb els barracons prefabricats a la nostra ciutat. Ara, a Lleida, no hi ha cap nen o nena que no estudiï en un espai digne i segur, modern i amb totes les oportunitats possibles. Perquè la gent d’Esquerra Republicana sí que ens creiem que l’Educació és l’arma més poderosa per transformar el món.Hem treballat per una Lleida d’oportunitats, capital industrial, agrària, tecnològica i del coneixement, de l’interior de Catalunya. Amb el projecte del polígon industrial de Torre Blanca, que dotarà la nostra ciutat de sòl industrial per retenir el talent i les grans empreses que tenim a la ciutat i al territori i, el que és més important, permetrà que grans empreses pensin en la nostra ciutat per traslladar la seva activitat, la qual cosa crearà llocs de treball i ofertes de feina de qualitat, posant Lleida al mapa de l’economia industrial del sud d’Europa. Però també apostant per la modernització de Fira o prioritzant les inversions estratègiques de ciutat i territori com ho serà la nova Estació d’Autobusos o el nou baixador ferroviari del polígon industrial.Perquè aquesta ha estat sempre una aposta clara: esdevenir la capital AgroBioTech del sud d’Europa, i per això necessitàvem el sòl industrial, perquè les empreses de l’àmbit es poguessin instal·lar a la nostra ciutat, i d’altra banda, necessitàvem un Parc AgroBioTech sanejat i plenament competitiu. I això últim també ho hem aconseguit gràcies a Esquerra Republicana i la feina feta al front de Madrid, que ens ha permès negociar una injecció de 7 milions d’euros al Parc.Hem treballat per una Lleida que esdevingui capital cultural, amb la posada en marxa del nou Museu Morera que, després de 100 anys, per fi tindrà una seu fixa i esdevindrà –encara més– un referent cultural de la nostra ciutat i del nostre país. En definitiva, hem treballat perquè Lleida esdevingui una ciutat referent en tot allò que implica progrés, drets i oportunitats per a totes les persones. I ho seguirem fent. La Carpeta Lleidatana seguirà custodiada per les diputades republicanes. Unint esforços i mirant al present i al futur de Catalunya. Amb Esquerra Republicana al capdavant del Govern de la Generalitat, de la Paeria durant el mandat passat, i també de la Diputació. Unes aliances que han de continuar perquè ha quedat palès que quan les persones són la nostra prioritat i complim tot allò que ens havíem proposat, hi guanya Lleida. Hi guanya Catalunya.