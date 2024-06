Vostè pregunti, que el govern de la diputació no respondrà

Creat: Actualitzat:

En democràcia els governs han de ser transparents, han de permetre l’accés a la informació pública i als expedients que s’estan tramitant. I ho ha de facilitar especialment als grups polítics que són oposició. Aquesta és l’única manera de controlar si tots els processos estan essent pulcres i correctament gestionats. Des d’aquest Govern de la Diputació no es dona la informació que es demana i tampoc es responen les preguntes, ni orals, ni escrites. I això suposa una violació del Reglament intern de la Diputació, ja que s’incompleixen els articles 2.7.2, 2.7.3 i 2.7.4. No pot ser que a cada Ple formulem qüestions sobre el dia a dia de la institució i la resposta sigui, sempre, desviar l’atenció.Durant el Ple de maig hem repreguntat fins a quatre temes que encara no han obtingut resposta: ni esport, ni igualtat, ni fires, ni rebaixa de taxes. I no són els únics, perquè des que estem a l’oposició hem preguntat sobre els FEDER, sobre l’estat d’execució dels pressupostos, sobre el finançament dels ajuntaments o sobre les modificacions del pressupost, entre molts d’altres.El diputat Carré va repreguntar sobre l’estat de les subvencions esportives del 2022 i els motius del retard del seu pagament. Fa dos mesos no el van respondre. Ara, tampoc.El diputat Ars va repreguntar si aquest Govern tenia la voluntat de rebaixar la taxa de l’OAGRTL del 3,5% al 2,5%. Si més no, volia saber en quin punt es trobava l’estudi que va proposar Junts-Impulsem. Fa uns mesos no el van respondre. Ara, tampoc.Com a portaveu vaig repreguntar, en nom de les diputades Culell i Palau, quan es pensava convocar la Comissió d’Igualtat, quan es pensaven obrir les subvencions d’aquest àmbit i, finalment, quin era l’estat de les subvencions per a activitats firals. Fa uns mesos no van respondre les preguntes. Ara, tampoc. Quatre preguntes molt concretes i que afecten tant ajuntaments com entitats municipals i la ciutadania, directament. Cap d’elles va obtenir resposta, ni tan sols amb la repregunta. Per tot això, com a portaveu de Junts-Impulsem vaig reclamar respostes, informació i transparència. Vaig exigir que trenquin el silenci o la desviació sistemàtica i donin la resposta que pertoca per llei.Massa preguntes enlaire que no permetrem que, ERC, PSC, Unitat d’Aran i Ara Pacte Local evitin de respondre. Seguirem preguntant, perquè el ja instal·lat “vostè pregunti, que el Govern de la Diputació no respondrà” canviï i es converteixi en una institució transparent i al servei dels ciutadans.