Per al Suprem, l’oferta falsa d’habitatges per internet és estafa agreujada

Recentment, el Tribunal Suprem ha confirmat la condemna a un estafador amb la pena de divuit mesos de presó i multa de nou mesos a raó de 10 euros diaris (2.700 euros) i indemnització a la víctima amb 750 euros.Consten com a fets provats que el perjudicat pel delicte va accedir per internet a un anunci d’habitatge de lloguer i li va semblar que el preu ofert (750 euros) era barat, per la qual cosa va fer la transferència sol·licitada. Posteriorment, va poder comprovar que havia estat enganyat, ja que l’habitatge no es llogava i les fotografies del DNI remeses eren d’altres víctimes d’estafes.Per al Tribunal, el retret penal més gran contès en el delicte d’estafa agreujat es deu al fet que “la conducta de la recurrent ha participat en l’estafa dirigida a l’aprofitament de la necessitat d’habitatge que tenen els ciutadans de llogar immobles en un context d’elevació de preus en el mercat de lloguer, per la qual cosa és reprotxable des del punt de vista penal la realització d’ofertes a internet anunciant immobles de lloguer, quan la realitat és que aquest immoble no el té de lloguer la persona que l’ofereix...”També posa en consideració l’especial gravetat que suposa la utilització d’internet com un mitjà que permet una gran difusió, aprofitant-se de la necessitat urgent d’obtenir un habitatge que té la víctima. Aquestes situacions provoquen un greu perjudici no només econòmic, sinó també moral i psicològic.Per aquests motius, s’entén ajustada l’aplicació de l’article 250 del Codi Penal, que regula el tipus d’agreujat quan l’objecte del delicte es tracta de béns de primera necessitat. En concret, el bé jurídic que es pretén protegir amb la llei són els habitatges destinats a ús propi, és a dir, com a lloc on vol fixar el seu domicili l’estafat.Per als experts en habitatge de lloguer, el fet que el mercat estigui tan tensionat, tant per l’escassa oferta com pels alts preus, fa que els ciberestafadors trobin a internet un lloc ple d’oportunitats per enganyar potencials víctimes.Vist el panorama actual, i en el supòsit que us trobeu en una situació similar, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets adequadament. Us recordem que a Huguet Ostáriz Abogados comptem amb una llarga experiència a defensar els drets dels nostres clients, i ens avalen els nostres casos d’èxit.