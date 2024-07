Al Centre Històric: tecnologia al servei de les persones

Creat: Actualitzat:

Tal com vàrem dir al gener, quan va veure la llum el primer número, L’ideal –el periòdic republicà de Lleida @lideal_lleida– ha vingut per quedar-se i per ser el referent de la informació d’esquerres i republicana de la ciutat de Lleida. Volem que sigui la capçalera dels valors republicans –tant en dubte com estan en aquests moments i tant important com n’és que es preservin, com ho és dignificar el servei públic, el servei a la comunitat, el servei al poble i per al poble“–; L’ideal volem que sigui el diari de les propostes de Lleida i per a Lleida i que sigui obert, plural, crític, divers: que sigui espai de trobada i espai d’empara de les veus de mirada llarga de la nostra ciutat. Cuinat a foc lent, cada 3 mesos; llegit en el ritual del paper i que parli del present i del futur de la nostra ciutat. Un exercici de pau, de reflexió i de paciència en un món que va massa ràpid i que va massa a cops. Anar a contracorrent del món de la immediatesa i de les fake news és un acte de valentia, autenticitat i rebel·lia. Aquesta setmana passada vam presentar el tercer número. En aquesta ocasió, la temàtica elegida gira al voltant de la tecnologia, dedicant una part significativa al projecte del Fab Lab, un laboratori d’innovació que formava part del llegat republicà i que, a hores d’ara, ha quedat congelat. Per Esquerra Republicana, fer un Fab Lab al Centre Històric seria una eina clau per revitalitzar aquest barri de la ciutat, perquè la ubicació programada era i és el Mercat del Pla, un espai emblemàtic que des de fa anys no té una utilitat concreta i que s’ha fet servir per acollir iniciatives temporals i efímeres, sense continuïtat i sense haver-hi al darrere una idea de contribuir a enfortir la salut d’aquesta zona històricament degradada. Lligar la tecnologia com a eina de transformació social i posar-la al servei d’un barri –el que més ho necessita– i d’una ciutat, és la proposta que sotmetem a debat en aquest número i que esperem que com sempre ens feu arribar contrapropostes, matisos, idees noves i diferents, però que entre tots i totes puguem consensuar què posarem al Mercat del Pla i, el que és més important, com ens imaginem el Centre Històric d’aquí a 10 anys. D’aquí a 15 o 20. I què hem de fer perquè això que ens imaginem ens transformi en una realitat.Però què és un Fab Lab? Un Fab Lab és un tipus de laboratori de fabricació digital que proporciona accés a una varietat d’eines de fabricació moderna, com ara impressores 3D, màquines de tall làser i altres equips de prototipat ràpid. Aquests laboratoris estan ideats per permetre als usuaris dissenyar i fabricar gairebé qualsevol cosa, des de petits objectes personals fins a components més complexos. Els Fab Labs són espais que democratitzen i universalitzen l’accés a la fabricació digital i ofereixen suport tècnic i formació, educació, emprenedoria, recerca i crear xarxa permetent a les persones innovar, idear i crear.No tenim cap dubte que el Fab Lab seria una eina transformadora en una Lleida que ja respira tecnologia des de fa temps i últimament, encara més, com així recollim a les pàgines de L’ideal amb algunes de les manifestacions tecnològiques més representatives, com LleidaHack, Fira Makers, Lan Party i Technovation Girls.Una nova publicació, al cap i a la fi, que busca el mateix que les dues primeres: fer propostes de present i de futur per a la ciutat que estimem. Una cosa que no hem deixat de fer des que vam començar el mandat a l’oposició. De fet, en el que portem de mandat –poc més d’un any– han estat 231 les propostes que hem fet arribar al Govern del PSC. La majoria no han estat ateses, però tampoc esperàvem que ens escoltessin amb un mínim d’interès. Però seguirem perseverant, no canviarem la nostra línia durant els tres anys que encara resten de mandat. Perquè no ho sabem fer d’una altra manera i perquè creiem fermament que l’única manera de fer política és des de la proposta constant, posant Lleida i la seva gent sempre com a prioritat.