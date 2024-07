Reformes per ajudar els nostres cossos de seguretat i emergències

Creat: Actualitzat:

En pocs dies, el PSOE i el PP a Madrid han pactat la renovació del Poder Judicial i han parlat del repartiment de menas de Canàries.Ara que han demostrat que són capaços de dialogar i arribar a acords, seria el moment d’aprofitar l’embranzida per emprendre les reformes que crec que són necessàries per recolzar la feina dels cossos de seguretat i d’emergències del nostre país.És un clam la necessitat de modificar el Codi Penal per augmentar els càstigs per la multireincidència, així com canviar les lleis processals per agilitzar l’enjudiciament i reforçar els jutjats perquè no hi hagi tantes demores. Dades com les del primer semestre a Lleida ciutat són, com a mínim, sorprenents: augmenten un 26% les detencions al mateix temps que s’incrementen un 11,2% els fets delictius! Ep, important: el tema de la reincidència no és solucionable únicament des dels àmbits policial i judicial. Cal seguir-hi treballant però sense deixar de banda els aspectes socials, d’habitatge, il·luminació de carrers, horaris dels locals d’oci, etc.També crec necessari obrir la llauna sobre com afrontar la problemàtica del de la marihuana. Cal debatre si s’opta per endurir les penes pel cultiu i venda o per la legalització regulada o altres opcions per evitar la proliferació de bandes armades.De pas, estaria bé que parlessin legislativament dels lladres de coure. Tenint en compte que els danys provocats van molt més enllà del valor econòmic. Les molèsties que causen a empreses i ciutadans per les caigudes d’internet, retards de trens, talls de llum, etc. són nombroses. Seria d’agrair que retoquin l’estrictíssima Llei de benestar animal que tants maldecaps genera als nostres alcaldes i alcaldesses i, de retruc, als Agents Rurals.Ja posats a fer canvis, podrien simplificar la Llei de contractes del sector públic. Cal agilitzar els procediments i reduir la burrocràcia (sí, amb 3 r). És desesperant el temps que es tarda des que es planteja la possibilitat de construcció o reforma d’una comissaria, un parc de bombers o una base d’Agents Rurals fins que l’obra es duu a terme. En tenim bons exemples amb Mollerussa, Sort o Seròs.Per posar la cirereta al pastís, necessitem com l’aigua la millora del finançament de Catalunya, li diguin concert econòmic o com li vulguin dir. Un cop pagades les nòmines, la llum i el gasoil, al Departament d’Interior poc marge queda per fer inversions.