Als veïns de l’avinguda Artesa de Lleida

Entenc que la gestió municipal del dia a dia és, entre d’altres, escolta activa, trepitjar carrer, estar al costat de les persones, proposar solucions reals i seny. Les necessitats dels veïns de Lleida estan per sobre de qüestions ideològiques i partidistes. Així és com entenc que ha de ser la política municipal: escoltar i resoldre. Sembla fàcil. De fet, hauria de ser fàcil, però l’esquerra lleidatana que ens ha governat i desgoverna tota la vida sembla caparruda a fer difícil el fàcil.El govern municipal ha de gestionar el dia a dia tot escoltant les preocupacions i reivindicacions de les persones per resoldre les seves necessitats. Lluny de la realitat, el desgovern socialista està fent números per igualar o superar la pèssima gestió de Pueyo i de Postius. Pensen més en grans obres i projectes que en el dia a dia de la ciutat. Quan governen tots busquen el mateix: construir un gran projecte faraònic per deixar marcat el seu nom en la història de la ciutat, quan l’únic que aconsegueixen és marginar els interessos de la ciutadania. Això sí que marca! Més ego que realitat. El govern socialista està més preocupat per un titular, una fotografia o la immediatesa que per garantir l’ordre i la seguretat als carrers, la neteja, projectar la Lleida del futur i defensar la personalitat lleidatana pròpia per atreure talent, inversions i defensar la joventut lleidatana. Ens han acabat submergint en una Lleida grisa, amb falta de lideratge, idees, il·lusió i renovació. Són líders en frustració. Vivim en un déjà-vu constant.Lleida ha col·lapsat per la falta de projecte. La ciutat no avança. Ho sabem tots. No ens agrada que sigui així, però ho és. No hi ha res més conservador avui a Lleida que el socialisme. En cas de continuar així, apàtics, ens convertirem en la ciutat de l’oblit: el que érem perquè no som. Vull llençar un missatge d’esperança als transgressors, optimistes, valents, per als qui tenim ganes de fer coses i les noves generacions que no ens conformem amb la Lleida del passat i volem construir un futur. Us convido a sumar-vos al projecte de present i futur de la Lleida Implicada per garantir la supervivència de la ciutat. Del socialisme i de l’esquerra, se’n surt!Les necessitats dels veïns es coneixen trepitjant carrer, escoltant i parlant amb les persones. Així és com identifico les necessitats i no a còpia d’escriure a les xarxes el que la gent vol escoltar sense influència per convertir-ho en realitat.Així em dirigeixo als veïns de l’avinguda Artesa de Lleida. Als centenars de persones que resideixen en aquella zona de la Bordeta i que voleu viure amb tranquil·litat i seguretat viària. Mereixeu un govern que us escolti i us garanteixi una vida digna i confortable, per això pagueu rigorosament els impostos, com la resta.La Bordeta està oblidada, com la resta de barris, però els veïns de l’avinguda Artesa mereixeu un entorn segur, adequat, net i saludable. Des del 2019 que reivindico soterrar la línia d’alta tensió del carrer Ludovico Pius. Les esquerres han governat tota una vida i s’omplen la boca de la Lleida saludable, però la línia allí segueix! Molt carril bici, limitació de velocitat, ampliar voreres, molta eficiència energètica, però, a l’hora de la veritat, s’instal·len línies d’alta tensió al costat dels balcons dels veïns. A sobre, els veïns de l’avinguda Artesa heu de suportar l’incivisme d’uns quants que s’aprofiten de la permissivitat de les autoritats governamentals municipals per permetre excessos de velocitat a aquesta via d’accés a la Bordeta i a Lleida. Van imposar circular a 30 km/h per la majoria de carrers de la ciutat, però simultàniament permeten que en aquest carrer, i d’altres, no es compleixen les normes de velocitat.M’he reunit, fruit de l’escolta activa, amb veïns afectats pels excessos de velocitat. La seguretat viària preocupa en aquesta i moltes altres zones de Lleida sense que s’adoptin les mesures pertinents. Concretament, a l’avinguda Artesa denunciem la inacció del govern. Per això, exigim al govern que escolti els veïns i prengui mesures per evitar l’excés de velocitat per part dels vehicles en el tram final d’aquest carrer a l’altura del camp de futbol. El límit de velocitat del vial és de 30 km i puc assegurar que hi ha carreres de cotxes pràcticament cada dia, amb el risc que suposa per als veïns. Cal garantir la seguretat viària a tota Lleida, sancionar els infractors, promoure campanyes de prevenció i adoptar les mesures pertinents. Els veïns de l’avinguda Artesa no poden ser ignorats, ni ells ni les famílies que accedeixen per aquest carrer a les instal·lacions del camp de futbol. De veritat permetrà el govern socialista que s’allargui el perill? N’assumiran les conseqüències? Lleida mereixem més i millor. Per tot plegat, proposem instal·lar ressalts a l’avinguda Artesa i a on sigui necessari per reduir la velocitat i augmentar la seguretat dels vianants. La seguretat viària i de les persones també és la #Lleidaimplicada que vull i defenso.