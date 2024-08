Romeria dels Fanalets de Sant Jaume: gràcies, Lleida!

Creat: Actualitzat:

En nom de la junta directiva de l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes, volem fer públic el nostre agraïment a tots aquells que, des de les institucions, col·lectius i particulars, han fet possible la lluïda Romeria dels Fanalets de Sant Jaume, que el passat 24 de juliol, renovant una antiquíssima tradició, va il·luminar de nou els carrers de Lleida. És just agrair en primer lloc el suport de les primeres institucions de la ciutat encapçalades per la Paeria, la Diputació, el Consell Comarcal del Segrià i la Generalitat de Catalunya, mitjançant la direcció general de Cultura Popular i Tradicional, pel seu fidel suport a la festa dels Fanalets. Totes elles ens han acompanyat en els diversos actes celebrats i molt especialment a la Romeria, presidida pel bisbe de Lleida Salvador Giménez, amb l’assistència del paer en cap, Fèlix Larrosa, acompanyat per una nodrida representació de regidors de gairebé tots els grups municipals, representació de la Diputació, director del SSTT de Cultura i subdelegat del govern. Agraïment a tots aquells col·lectius de la Cultura Popular que van participar a la Romeria, encapçalada pel Ball de Bastons del Pla de l’Aigua i els gegants de la Paeria; a més a més dels Cavallets. A les Pubilles i Hereus del barri de Jaume I i a la Banda Municipal de Música, sota la direcció d’Amadeu Urrera, que solemnitzà la Romeria interpretant la marxa de Sant Jaume dels Fanalets. També a Benet Ballespí, per la seva representació vivent de Sant Jaume, i a la Júlia Moragues, que personificà l’àngel.Agraïment també al grup teatral TOAR, per la representació de l’obra Sant Jaume ve de Galícia al patí de l’IEI i al seu president Jordi Vivas, per l’explicació de la llegenda feta al Peu del Romeu; a l’actor Benet Ballespí per haver representat la figura del Sant Jaume “vivent” i a la Júlia, la nena que representava l’àngel.Agraïment extensiu al cos de la Guàrdia Urbana i als voluntaris de Protecció Civil, que vetllaren per l’ordre de la Romeria, que es va desenvolupar amb total normalitat i sense cap incident.Gràcies a les entitats i associacions que amb el seu patrocini fan possible els premis del Concurs de Fanalets: Federació Eix Comercial, Caliu Ilerdenc, família Gort, Centro Galego, Amics de la Seu Vella, Cercle de Belles Arts, Res Non Verba, Armats de Lleida, FECOLL, Festa de Moros i Cristians i Casa Ferrer. Enguany s’hi han sumat la llibreria Caselles i Mestre, al patrocini. Gràcies!!!Agraïment extensiu als col·lectius i entitats que han protagonitzat les ofrenes a Sant Jaume dels Fanalets, a la capella del Peu del Romeu. A les associacions de veïns de la Bordeta i Jaume I. A les parròquies del Carme, Sant Joan i Sant Jaume. Al Centro Galego i a la Federació de Cases Regionals. A les congregacions dels Dolors i de la Sang i a les Confraries de “La Somereta” i Germandat de la Casa d’Andalusia, així com als Terciaris Franciscans. També a l’Associació de Comerciants Democràcia i Remolins, pel guarniment dels seus carrers amb tot de fanalets.Pel que fa a les actuacions al Peu del Romeu, cal agrair la participació de les colles geganteres de Jaume I i Col·lectiu Cultural Cappont, així com a l’Escola d’Acordió de Lleida. Agraïment que cal fer extensiu al Consorci del Turó de la Seu Vella i Amics de la Seu Vella; així com al Museu de Lleida, per les visites guiades dedicades a Sant Jaume. I, com no fer-ho, cal agrair a tots els mitjans de comunicació social de Lleida, que amb el seu ressò fan possible que la nostra festa arribi arreu, es potenciï i sigui molt més coneguda i estimada.A tots: moltes gràcies per fer de la Festa i la Romeria dels Fanalets de Sant Jaume d’aquest juliol del 2024 una festa de tots, una festa de Lleida que s’ha guanyat amb escreix la declaració de Festa Patrimonial d’Interès Nacional. Visca els Fanalets de Sant Jaume i visca Lleida!!!