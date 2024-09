Per la Diada, unitat i catalanisme

Creat: Actualitzat:

L’escultura a la Unitat de la Llengua, Escull, és un monument que acull la ciutat de Balaguer des de 1999, obra de l’artista balaguerí Josep Mateu Profitós i que, malgrat ha estat obviada pels darrers equips de govern de la ciutat, cal reivindicar amb orgull precisament pel simbolisme que representa. Una peça de ferro i 15 metres d’alçada que representa formalment el català, el valencià i el balear.. llengua i unitat; conceptes i valors que cal defensar des de l’entesa i no des de la crispació.És per això que enguany, des de la Paeria de Balaguer, hem organitzat un seguit d’actes per celebrar una Diada nacional de Catalunya que ens uneixi a totes i tots. I un d’ells serà precisament l’ofrena floral a l’Escull i tot el que aquest monument representa. Precisament, a la base de l’obra hi trobem un vers de l’historiador, poeta i assagista Joan Fuster: “El català és això que parlem a Maó, a la Barceloneta, a Balaguer, a Elx, a Andorra, a Tarragona, a Felanitx, a Perpinyà...” A més, cal tenir en compte el color, el vermell i les seves tonalitats, com a expressió de la passió que es tradueix en el vincle de l’individu amb la mateixa cultura i amb les manifestacions d’aquesta. Els i les socialistes volem una Catalunya que faci de la cohesió social una causa comuna. Que faci de la cultura i la llengua un factor d’enriquiments del bagatge compartit, i així ho defensem també des de cada una de les institucions en què estem presents i, en aquest cas, des del govern de la Paeria de Balaguer. Des de la Paeria defensem –i així crec que ha de ser– que l’11 de Setembre és la Diada de tots els catalans i les catalanes. És per això que volem fer partícip tota la ciutadania a través de l’ofrena floral per part de les diferents entitats de la ciutat. Que l’11 de Setembre sigui compartida i on tothom tingui cabuda. I crec, sincerament, que homenatjar la llengua a la Diada no només té tot el sentit, sinó que és de rebut i just. Com a alcaldessa de Balaguer serà un orgull encapçalar aquest homenatge i jo mateixa i tot l’equip de govern volem fer partícip tota la ciutadania, des de la legitimitat dels posicionaments polítics de cadascú, des del respecte i, sobretot, des de la defensa d’allò que ens uneix.