El pacient

La Mare Teresa de Calcuta deia que has d’intentar que ningú arribi a tu sense que al marxar se senti una mica millor i una mica més feliç. Sembla un propòsit fàcil però no ho és, i en la salut, menys. A vegades ens trobem amb pacients que tenen problemes de salut greus, o un dolor de molt difícil control, i poder-los ajudar i veure com amb les teves accions aquell dolor es redueix, el malestar disminueix i l’angoixa vital es controla és molt satisfactori. De fet, alleugerir el dolor és una de les motivacions més grans que podem tenir com a metges, almenys jo. Però a vegades, es tracta de problemes menys greus que també preocupen aquells que ens consulten. Persones que davant algun símptoma busquen a internet, o que fins i tot pugen els resultats d’una analítica al ChatGPT i davant d’un possible diagnòstic fatal consulten ràpid per iniciar un tractament com més aviat millor. I observar la seva cara de sorpresa i felicitat quan els desmenteixes el seu diagnòstic no té preu. Com que res passa perquè sí, avui, 17 de setembre, se celebra el dia de la Seguretat del Pacient. I crec que és important que tinguem dies dedicats a vetllar per la seguretat de les persones que atenem. Perquè en el nostre dia a dia a vegades no donàvem prou importància i atenció a petits fets que poden condicionar la bona evolució dels nostres pacients. En els últims anys, han sorgit multitud d’eines i iniciatives per assegurar que les persones que entren en contacte amb el sistema de salut no pateixin complicacions indegudes. Perquè ara ens semblaria una animalada que un professional no es rentés les mans abans, i sobretot després, d’una intervenció quirúrgica i continués passant visita o operant d’altres persones. Però en el seu dia, algú va observar que les condicions d’higiene i asèpsia milloraven el pronòstic dels malalts. I cada cop ens queden menys escletxes per millorar. Però crec que la relació entre els professionals i les persones que atenem també serà un element clau per a la seva seguretat. Sabien que un professional més empàtic, al captar millor les necessitats del seu pacient, evita proves innecessàries i estalvia recursos? I a més, marxarà de la consulta una mica millor i feliç d’haver trobat algú que l’entengui. Ens hi posem?