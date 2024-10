Defensem l’Horta de Lleida

Creat: Actualitzat:

Els dies passen i la situació de deteriorament i la possibilitat real de causar perjudicis i malmetre el pulmó verd de la ciutat va en augment i acabarà per convertir-se en una realitat si les autoritats governamentals pertinents no hi posen remei.Vaig assumir el compromís de donar ple i total suport a les iniciatives dels veïns i del teixit associatiu i veïnal de l’Horta per insistir, políticament, en la protecció de l’Horta. Per això escric aquest article, per posar èmfasi en les necessitats i per recordar que l’assumpte està candent i a sobre la taula. Passa el temps i tot continua igual o pitjor.L’Horta de Lleida, un dels espais agraris més rics i productius de Catalunya, està sent greument afectada per la construcció de la línia d’alta tensió (MAT) que travessa aquesta zona. Aquesta infraestructura no només amenaça el paisatge i el futur de les explotacions agrícoles locals, sinó que també posa en risc la salut dels seus residents.Les línies MAT, amb les seves torres imponents i cables de gran envergadura, suposen un dany directe als camps agraris. Lleida i el nostre entorn som coneguts per la producció agrícola de fruites, hortalisses i altres cultius, que es veuen amenaçats per la implantació i imposició d’aquestes instal·lacions.Els agricultors alerten de la pèrdua de terres cultivables, la disminució de la qualitat del sòl, així com de les dificultats que genera per a l’explotació agrícola quotidiana. A més, la proximitat d’aquestes línies a la mateixa Horta perjudica directament el desenvolupament sostenible del sector agrícola lleidatà.Però el problema no acaba aquí. Així, diversos estudis apunten que l’exposició prolongada als camps electromagnètics que generen les línies d’alta tensió poden tenir conseqüències perjudicials per a la salut de les persones. Per tot, els veïns de l’Horta de Lleida viuen amb la preocupació constant de possibles riscos sanitaris i les conseqüències que se’n deriven. Aquests perills s’afegeixen a les molèsties derivades de la contaminació acústica i visual que generen les torres d’alta tensió.És incongruent que ens omplim la boca de l’Horta i de la seva importància i que, en canvi, aquest mandat municipal no disposem d’una regidoria pròpia de l’Horta. La regidoria serviria per posar en valor les necessitats dels veïns i posar l’accent en els problemes reals i quotidians com els de les línies d’alta tensió. Sembla que la prioritat del govern no és l’Horta.Habitualment llegim com veïns de les partides s’organitzen amb sometents per protegir les seves finques i garantir la seva seguretat fruit de la incapacitat política d’atacar l’arrel del problema. I, ara, també, els veïns s’organitzen amb el seu temps i recursos propis per combatre els macroprojectes energètics que són un autèntic despropòsit.Les decisions actuals i la gestió dels assumptes marcaran el futur i esdevenir de l’Horta. Si no la cuidem nosaltres i fem un front comú liderat pels lleidatans amb el govern municipal al capdavant, el despropòsit serà de tal magnitud que se’ns acabarà per engolir el pulmó verd de la ciutat. El govern de la ciutat té el deure i l’obligació de promoure les iniciatives necessàries per garantir la protecció i supervivència de l’Horta i, en aquest sentit, els donarem ple suport sempre que així sigui, però fins a la data dubto del seu interès a defensar l’Horta. Per això, som i serem observants amb la seva gestió. De res serveix celebrar el dia de l’Horta a la Fira Sant Miquel si després no es demostra en fets. Els habitants de l’Horta i les entitats locals fa temps que lluiten contra aquest projecte, reclamant solucions alternatives que respectin l’Horta i la salut pública. Consideren que, davant del gran impacte que suposen les línies MAT, cal trobar alternatives més sostenibles que no comprometin el futur agrícola de la zona ni la seguretat dels seus residents. Malgrat això, fins ara les administracions responsables han mostrat poc interès a escoltar les demandes del teixit associatiu i dels veïns.Les autoritats han de reconsiderar l’impacte real d’aquestes infraestructures sobre el medi rural. No podem prioritzar les línies d’alta tensió per davant de la salut i el nostre patrimoni agrari. Defensar l’Horta de Lleida és preservar un model de vida respectuós amb el territori i els seus habitants. No és ideologia, sinó una obligació en benefici de la ciutat i de la nostra identitat lleidatana. Aquesta és la #Lleidaimplicada que vull.