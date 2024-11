Accions urgents per desbloquejar les renovables

Creat: Actualitzat:

una iniciativa presentada pel diputat Ignasi Prat recull les denúncies de molts alcaldes i alcaldesses pel retard de les aprovacions. El Grup Parlamentari de Junts per Catalunya ha presentat una iniciativa parlamentària al Parlament de Catalunya per exigir al Govern socialista accions immediates per desbloquejar i agilitzar els projectes d’energia renovable a les Terres de Lleida. Aquesta petició arriba després que un gran nombre d’alcaldes i alcaldesses de set comarques de la regió denunciessin els inexplicables retards en l’aprovació de desenes de projectes d’energia renovable. Ignasi Prat i Sarri, diputat de Junts per Catalunya per Lleida, Pirineu i Aran, i promotor de la iniciativa parlamentària, ha destacat la importància d’aquests projectes per al desenvolupament econòmic i sostenible dels municipis afectats. “Els retards en l’aprovació d’aquests projectes no només frenen el progrés cap a la descarbonització, sinó que també impedeixen el retorn econòmic que aquestes inversions generarien per als nostres municipis”, ha afirmat Prat. Així, Junts per Catalunya dirigeix dues preguntes clau al Govern: quines accions té previstes el Govern per desbloquejar i agilitzar els actuals projectes d’energia renovable? I per quines raons encara no s’ha dut a terme l’aprovació del Projecte d’Actuació Específica (PAE) que ha d’autoritzar la construcció en sòl no urbanitzable? Quan està previst que s’aprovi definitivament el PAE? Junts per Catalunya insta el Govern a mostrar valentia i predisposició per agilitzar la tramitació i desbloquejar els informes pendents a la Comissió d’Urbanisme. “És essencial que el Govern actuï amb celeritat per complir els objectius de descarbonització marcats per la Unió Europea i per aprofitar la predisposició dels municipis a allotjar inversions en energia renovable”, ha conclòs Prat i Sarri. Aquesta iniciativa reflecteix el compromís de Junts per Catalunya amb el desenvolupament sostenible i el benestar econòmic de les Terres de Lleida i posa de manifest la necessitat d’una acció governamental decidida per superar els obstacles burocràtics que impedeixen el progrés dels projectes d’energia renovable.