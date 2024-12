Una ciutat per a tothom: compromís amb la diversitat i la inclusió

Creat: Actualitzat:

Tothom ha de tenir l’oportunitat de desenvolupar el seu projecte vital en condicions d’igualtat, amb els mateixos drets i deures. La participació en la vida social és un dret fonamental que no hauria de veure’s limitat per cap mena de discriminació, ja sigui per motius d’edat, gènere, condició física o mental. És per això que hauríem de parlar de persones, sense etiquetes, perquè la millor manera de fomentar la inclusió és no fer diferències. Som iguals en la nostra diversitat i aquesta diversitat no és una limitació, sinó una riquesa que ens fa créixer com a societat.

El Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat és un moment per reivindicar la igualtat, reflexionar sobre el camí recorregut i adonar-nos que encara hi ha reptes per superar. Encara que s’han fet avenços importants, la lluita per garantir els drets i les oportunitats de tothom continua essent una prioritat.A Lleida, aquest compromís és part essencial de l’estratègia municipal. Com a regidor d’Acció i Innovació Social, m’inspiro en el Conveni sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU, que reconeix no només els drets d’aquest col·lectiu, sinó també l’obligació de les institucions d’impulsar polítiques actives per protegir i assegurar aquests drets. La Paeria aposta perquè Lleida sigui una ciutat més accessible, inclusiva i amb oportunitats per a tothom. La feina feta des de la Taula de treball sectorial de persones amb discapacitat és una bona mostra d’aquest esforç. Recentment, hem presentat accions concretes que ja estan en marxa, com la integració de pictogrames i la lectura fàcil en els programes de la festa major o l’adaptació dels parcs infantils amb elements més inclusius, entre altres. També destaca la Jornada de Responsabilitat Social, que ha permès impulsar projectes com la col·laboració amb l’IMO per promoure la inserció laboral de persones amb discapacitat mitjançant entrevistes a ofertes reals d’ocupació.Un altre pas fonamental és el Pla d’Accessibilitat, que s’està finalitzant i es presentarà pròximament. Aquest pla és un instrument essencial per identificar i eliminar barreres, tant físiques com socials, que dificulten la plena participació de les persones amb discapacitat en tots els àmbits de la vida.La participació de les entitats del tercer sector i de les famílies és clau en aquest procés. A Lleida, gairebé el 25% de la població té reconeguda algun tipus de discapacitat i, si hi sumem les limitacions vinculades a l’edat, aquest percentatge arriba gairebé al 44%. Aquesta realitat ens recorda que tots, en algun moment, podem necessitar suport. Per això, les polítiques socials han d’estar centrades en les persones, promovent valors de respecte, solidaritat i drets per a tothom. A la Paeria treballem perquè els serveis que oferim vagin més enllà de la protecció, apostant per un acompanyament integral i transversal. La inclusió no és només una qüestió de justícia social, sinó també una inversió en creativitat, innovació i progrés. El nostre objectiu és construir una Lleida il·lusionant i igualitària, una ciutat realment per a les persones. Des de la Paeria i la Taula de Discapacitat incidirem en reptes importants com el desenvolupament del Pla d’Accessibilitat, la implicació del tercer sector i les empreses en la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, i la transformació de la ciutat perquè sigui plenament inclusiva també per als infants, independentment de la seva situació. Només així podrem assolir una inclusió real i completa per a tothom.