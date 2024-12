No s’autoritza la fecundació d’una dona amb l’esperma de la seua antiga parella morta

Creat: Actualitzat:

Recentment, l’Audiència Provincial de Biscaia ha dictat una resolució desestimant el recurs d’apel·lació interposat contra la interlocutòria de primera instància que va desautoritzar la pretensió manifestada, tant per la parella com pel pare mort, d’iniciar un procés de reproducció assistida amb el semen del difunt.La decisió judicial es fonamenta en la Llei sobre Tècniques de Reproducció Humana Assistida del 2006. El seu art. 9 regula la necessitat de la preexistència d’un consentiment explícit del difunt “que s’ha d’expressar mitjançant els cursos formals que estableix la llei i ser específic per a la inseminació post mortem”. En cap cas no es permet una interpretació implícita de la voluntat.El jutjat analitzant el cas concret considera que s’ha acreditat que ambdós eren parella i que el finat havia manifestat en vida la seua voluntat de ser pare, ja que havien acudit a diversos especialistes en reproducció, però, malgrat això, no es presenta el requisit legal del consentiment exprés post mortem.Aquest consentiment que exigeix l’ordenament jurídic és de caràcter personalíssim, és a dir, no pot ser substituït per tercers. Així, acaba manifestat: “El consentiment exprés és un requisit indispensable per comprovar la voluntat del difunt que no pot ser substituït per cap mitjà a causa que té caràcter personalíssim. Per això, no pot admetre’s l’autorització judicial a través d’indicis i testimonis, ja que, suplantant la voluntat d’aquell, suposaria una vulneració de la capacitat d’autodeterminació de la persona, que afectaria la seua llibertat per reproduir-se.”En conseqüència, queda clar que si tenim voluntat de ser pares haurà de ser manifestant expressament en escriptura pública, en testament o document d’instruccions prèvies perquè es presentin els requisits que exigeix la reproducció assistida post mortem.Vist el panorama actual, i en el supòsit que us trobeu en una situació similar, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets adequadament. Us recordem que a Huguet Ostáriz Advocats comptem amb una llarga experiència a defensar els drets dels nostres clients, avalant-nos els nostres casos d’èxit.