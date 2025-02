El POUM, eina de futur per a Lleida

Creat: Actualitzat:

Sempre he defensat la necessitat d’arribar a grans acords de ciutat. En aquest sentit, les dues principals forces polítiques municipals a la Paeria, socialistes i populars, hem de deixar de banda les diferències legítimes ideològiques en determinats assumptes per sumar esforços en benefici del conjunt de la ciutadania. Un d’aquests desafiaments és la definició del model de ciutat per als propers 25-30 anys, un objectiu que ens interpel·la a tots.Un dels principals reptes que afrontem a Lleida és l’elaboració del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Aquest és un instrument essencial que marcarà el futur de la ciutat i, per tant, ha de comptar amb la col·laboració de tots els agents econòmics i socials, del teixit associatiu veïnal i empresarial, i, sobretot, de la ciutadania. Des de l’inici d’aquest mandat, he insistit en la necessitat d’un POUM estratègic que serveixi per recuperar la nostra ciutat i assentar les bases del seu futur desenvolupament.Així ho vaig expressar en l’article publicat a finals de novembre del 2023, on em vaig posar a disposició del govern de la Paeria per abordar aquest repte de manera immediata i constructiva. Cal recordar que el POUM és l’eina d’ordenació urbanística que afecta Lleida i el seu entorn, determinant aspectes fonamentals com la gestió dels espais públics, la construcció de nous habitatges, les infraestructures, els equipaments, la protecció del patrimoni arquitectònic, la mobilitat i la preservació de l’Horta.Un dels elements clau d’aquest pla és el desenvolupament del sòl industrial. Ara mateix, Lleida no en disposa, una situació insostenible si volem fomentar el creixement econòmic i la creació d’ocupació. A més, el POUM ha de contemplar un pla per recuperar tots els barris de la ciutat, especialment els més vulnerables, com el Centre Històric, la Mariola i les parts més antigues i deteriorades del Clot i Confluències, Pardinyes, Balàfia, Secà, Bordeta, Cappont, Magraners, Instituts Escorxador, Pius XII, Llívia i la resta de barris, tots ells mereixedors d’un tracte equitatiu.El meu compromís s’ha mantingut intacte des del primer dia i s’ha concretat en la primera reunió bilateral entre el govern i el grup municipal popular per treballar conjuntament en aquest projecte. Aquestes reunions continuaran per intentar arribar a un acord pel bé de la ciutat i desenvolupar un POUM que acumula un retard de més de 20 anys.Des del PP de Lleida, com ja vaig expressar en l’article de la setmana passada, comptem amb equip, projecte, lideratge i il·lusió. Ho hem demostrat en la primera reunió bilateral, on hem designat un equip tècnic especialitzat en urbanisme per aportar els nostres coneixements i impulsar el nou POUM. A més, portem mesos reunint-nos amb diferents agents implicats per conèixer les seves inquietuds i necessitats. El nostre compromís és continuar dialogant amb tots els col·lectius interessats perquè aquest document sigui el més consensuat possible i ajustat a les necessitats de la ciutat.L’objectiu és dissenyar la Lleida del futur, fent-la més funcional i agradable per a totes les persones que hi vivim, hi treballem, hi estudiem o per visitants d’oci i turisme. Defensem un model urbanístic modern que respecti la identitat lleidatana, amb carrers i places que siguin veritables espais de convivència. Així mateix, apostem per un creixement sostenible, amb més sòl industrial, habitatges, la rehabilitació del teixit urbà i la preservació de l’Horta de Lleida, un entorn natural que cal defensar i potenciar per garantir el seu futur. La protecció del medi ambient és un pilar fonamental en aquest projecte, i el nou POUM ha d’incorporar mesures per fomentar espais verds i vertebradors.Apostem també per la transformació econòmica i industrial de la ciutat, la defensa del teixit comercial i la millora de la mobilitat, aprofitant la ubicació estratègica de Lleida. Per tot això, el POUM ha d’identificar les nostres debilitats i corregir-les, però, sobretot, ha de potenciar les nostres fortaleses com a ciutat. Al PP de Lleida sempre estem compromesos fermament a treballar per la ciutat, deixant de banda sigles partidistes i diferències ideològiques per buscar el bé comú. El POUM és un exemple clar de projecte de ciutat, i per això comptem amb un equip preparat per treballar-hi. Aquesta és la nostra aposta, el nostre segell, la nostra identitat, la feina ben feta, el nostre compromís amb la #LleidaImplicada i el seny que ens caracteritza.