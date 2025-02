El Tribunal Suprem fixa criteris clau sobre les targetes revolving

Creat: Actualitzat:

El 30 de gener passat, el Tribunal Suprem va dictar dos sentències (154/2025 i 155/2025) sobre la falta de transparència i possible abusivitat de les clàusules de les targetes de crèdit revolving, obrint la porta a milers de reclamacions per part de consumidors afectats.El crèdit revolving és una modalitat de finançament que permet disposar d’un límit renovable automàticament. La principal característica és el pagament ajornat en quotes fixes o en percentatge del saldo. Malgrat que flexible, presenta un alt risc de sobreendeutament, ja que s’amortitza poc capital i els interessos s’acumulen, generant el conegut “efecte bola de neu”.El Suprem destaca que la falta d’informació clara impedeix al consumidor comprendre riscos com la durada indefinida del crèdit, l’elevada TAE i la capitalització d’interessos. A més, subratlla que la transparència és clau per comparar aquest producte amb altres opcions de finançament. Els magistrats assenyalen que l’entitat financera ha d’informar el client, abans de firmar el contracte, sobre la pròrroga automàtica del crèdit i la desproporció entre l’amortització del capital i el pagament d’interessos. Aquesta informació ha de ser clara perquè un consumidor mitjà comprengui el funcionament del producte i els riscos associats, com la durada indefinida, l’alt tipus d’interès, la constant reestructuració del deute, l’escassa amortització del capital en quotes baixes i la capitalització d’interessos.Encara que la manca de transparència no implica automàticament l’abusivitat d’una clàusula, el Suprem adverteix que, en les revolving, provoca un greu desequilibri. Si el jutge estima la reclamació, el client només haurà de tornar l’import efectivament rebut, mentre que l’entitat financera estarà obligada a reemborsar les quantitats abonades en excés.Vista la situació actual, i en el supòsit que us trobeu en una situació similar, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets adequadament. Us recordem que a Huguet Ostáriz Abogados comptem amb una llarga experiència a defensar els drets dels nostres clients, i ens avalen els nostres casos d’èxit.