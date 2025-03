Per una Lleida amb consens

Creat: Actualitzat:

Cal evolucionar, gestionar en clau de ciutat i treballar per l’interès de les persones. L’acció de la política municipal ha d’anar dirigida a tenir cura de les necessitats quotidianes dels veïns. Els ciutadans necessitem compromisos i fets. Hem de passar a l’acció i, en aquest sentit, és important assolir grans pactes de ciutat i assumir compromisos pel bé i el futur de Lleida.

Més enllà de qui governi, a Lleida les coses segueixen igual o pitjor. Les campanyes de màrqueting i de publicitat poden generar falses expectatives i la percepció que, governi qui governi, tot continua igual. Ara bé, no tots som iguals! A la vida, per molt que diguem, no tots som iguals. No és el mateix qui s’aixeca a les sis del matí per anar a treballar que qui no té horari perquè viu del sistema. Així de clar!

Fa temps que adverteixo que estem caient en el conformisme, i això és el pitjor que ens pot passar. Massa cops hem sentit que “per Lleida ja n’hi ha prou”. I no, per Lleida no n’hi ha prou, perquè volem i necessitem més i millor. Per això cal assumir acords i consensos entre totes les forces polítiques municipals representades a la Paeria. Ens hi va el futur de la nostra ciutat, més enllà dels legítims interessos partidistes. Les persones, més enllà del seu vot, compartim les mateixes preocupacions per Lleida: seguretat, neteja, habitatge, polítiques en matèria d’immigració, entre d’altres.

En l’actual panorama, la capacitat d’arribar a acords i establir pactes és fonamental per al progrés i el benestar de la ciutadania. Com a cap de l’oposició, sempre he manifestat que la política municipal ha de transcendir les sigles i centrar-se en les persones i les seves necessitats reals. Assumir el rol de l’oposició implica una gran responsabilitat. I assumir el rol de govern implica tenir la mà estesa i exercir un lideratge basat en acords amb múltiples actors i grups polítics de forma continuada, sense caure en el conformisme. Entre tots –grups polítics, entitats socials, veïnals i empresarials– hem de presentar propostes viables i constructives que enriqueixin la nostra ciutat i la seva gent. La nostra tasca és defensar amb fermesa el projecte en què creiem, un projecte en què tots els ciutadans se sentin partícips del desenvolupament i el futur de Lleida. La política ha de ser l’art de fer possible allò que beneficia les persones. Això requereix diàleg, respecte i, sobretot, posar les persones al centre de totes les decisions. És essencial construir ponts de comunicació entre tots els agents implicats, sempre amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels nostres veïns. Així, els pactes no s’han de limitar només a les formacions polítiques. També és fonamental establir acords amb entitats. Per exemple, aquesta mateixa setmana, gràcies a una moció del grup municipal popular, hem aconseguit un acord per salvar el Torneig Internacional Ciutat de Lleida de petanca, organitzat pel Club Petanca Secà. Això és política útil en interès de ciutat. Pel contrari, el govern ha demostrat poc tarannà, deixant a les EMD, com la de Sucs i Raimat, al marge en la imposició del sistema “porta a porta”. Si des de l’ajuntament –especialment el govern– treballem conjuntament amb la societat civil, es poden generar solucions més eficaces i ajustades a les necessitats reals de la població. La col·laboració en projectes d’interès general contribueix a enfortir la confiança en les institucions i a impulsar una ciutat més cohesionada. En aquest sentit, estem disposats a arribar a acords sempre que aquests siguin beneficiosos per a la ciutadania de Lleida. La nostra visió de la política local es basa en la proximitat i l’escolta activa. Creiem que és fonamental trepitjar el carrer, conèixer de primera mà les inquietuds dels ciutadans i treballar conjuntament per trobar solucions efectives. Aquesta actitud ens permet defensar amb convicció allò en què creiem. Aquesta és la #LleidaImplicada que vull i defenso: una Lleida on, malgrat les diferències amb l’adversari, sigui possible trobar punts en comú que ens permetin avançar. El futur de la nostra ciutat depèn de la capacitat de tots nosaltres. Lleida ho mereix!