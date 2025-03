37,5 hores encareixen la producció

Creat: Actualitzat:

última setmana de febrer amb pluviometria escassa i temperatures primaverals, a excepció de les dels dies 10 al 20 de gener que van acumular hores de fred rellentint l’avançament fenològic, que es fa palesa en ametllers i fruita de pinyol. Tot i així, portem un avançament de 10 a 15 dies en varietats de préssec –nectarina que es troba a plena floració com Noracilla, Omega, Patty, Boreal– i albercoc, des de la Granja, Aitona, Torres fins a la mateixa horta de Lleida.

S’estan instal·lant i preparant mesures de prevenció: ventiladors, regs per aspersió, cremadors per a evitar gelades d’irradiació que històricament poden ser presents fins al 10 d’abril al Segrià, i fins a primers de maig a la Noguera i l’Urgell. Temperatures diürnes de 18 a 20 ºC poden esdevenir negatives per inversió tèrmica a les nits i matinada. Queden molts dies de perill, la millor prevenció serà plantar varietats de floració tardana situant-les en zones històricament menys properes a les gelades primaverals, cal fer més memòria i prevenció climatològica.

Com avançava en un altre article del 10 de febrer, era previsible un augment de cost en l’assegurança per la retirada d’una de les subvencions. L’assegurança en fruita s’ha incrementat i gravita entre un 8 i 10% del valor declarat amb una franquícia del 30% sobre el total, cosa que comporta que no reps indemnització si no tens una accidentalitat superior. Per afecció per calamarsa és a partir del 10% per parcel·la afectada i varietat. La cobertura per gelada és un tema per a revisar. A la despesa de l’assegurança caldrà afegir-hi l’augment del cost laboral, a causa de la reducció de la jornada i l’augment de l’SMI que les... Díaz i Montero volen posar en marxa tant sí com no intentant conquerir el vistiplau amb afectuoses mostres als líders sindicals de la UGT i CCOO.

Aquesta reducció i l’increment salarial no augmentarà la productivitat, obligarà en les tasques d’aclareig, recol·lecció i condicionament l’augment de personal, incrementar el cost de producció al camp i les centrals, vendre benestar al món laboral amb menys treball i més sou, tinguem en compte que al sector empresarial s’ha de fomentar més responsabilitat i eficàcia per ser més competitius.

La pregunta que cal fer és: incrementar el cost de producció actual de 0,55 €/kg en un 20% serà ben rebut pel mercat comprador? Tenint en compte que el que rep en origen el productor es multiplica per 5 als lineals, pot suposar un augment de preu per la fruita que no accepti el consumidor, i que derivi cap a d’altres productes d’importació de països competidors com Turquia, Grècia o el Marroc.

El més immediat, si la perillositat de gelades respecta la producció, en pocs dies caldrà emprendre la tasca de l’aclareig, que per prudència no és aconsellable fer-la en floració aquest any, per tant esperar iniciar-la manualment a partir del 15 d’abril. La mà d’obra emprada en l’aclareig pot suposar unes 300 hores/Ha que es cobriran amb 37,5 jornades, la proposta de reducció de jornada, si s’aprova, passaria a ser de 40 jornades, la qual cosa caldrà augmentar el personal en un 6%.

La següent pregunta és: el trobarem, aquest 6% de personal disposat a cobrir la tasca d’aclareig i posteriorment en la recol·lecció? Més personal pressuposa més allotjament, més transport, més paperassa, en una paraula més problemes.

Sra. Díaz, deixem-ho com està, i Sra. Montero, al camp els sous que es paguen no són mileuristes, i el retorn que rebem no ens permet acceptar els seus objectius populistes que no pot assolir el productor ni la comercialització.