El futur ja és aquí: el lideratge de la joventut

Creat: Actualitzat:

Encara recordo aquella estudiant que vaig tenir fa uns anys. Parlava poc i pensava molt. A ella se li va ocórrer el servei que el seu grup utilitzaria per elaborar el pla de màrqueting que havien de desenvolupar com a estudiants de l’assignatura d’English for Business II a la Universitat de Lleida. Els seus companys de grup van acceptar la seua idea i des d’aquell moment ella va ser la base del desenvolupament, la que millor coneixia el servei, en fi, era el referent del grup.

Al final de curs, ja amb les qualificacions finals assignades, em vaig trobar amb ella no sé on, i en la conversa la vaig voler animar per a la resta del seu grau universitari i per al seu futur, fent-li veure que amb feina i dedicació havia fet possible que el grup hagués funcionat. Com que ella no acabava de creure-s’ho, o d’admetre-ho, li vaig dir que havia liderat el grup, que havia estat la líder que havien seguit, sobretot pel seu exemple. Aquí ella ja va negar que fos així, i va dir que no havia intentat ser líder i que no era cap líder.

Bé, tampoc no em vaig entossudir a convèncer-la. Encara que em va sorprendre que no ho veiés com jo. Tanmateix, vaig veure amb claredat la dissociació entre el que un fa i com ho veuen els altres, entre la falta de consciència de ser líder i l’actuació real de ser líder.

De forma semblant, en el present observo joves que no pretenen ser líders ni busquen ser-ho, i encara així tenen fusta de líders. En concret, en la selecció de treballs d’investigació de batxillerat per al XVI premi Protagonistes del Demà del Club Rotary de Lleida volem trobar feines que reflecteixin aquest tipus de lideratge de dins cap a enfora, des de valors humans i des de la solidaritat, en estudiants que volen aportar i proposar per a un futur millor. Què els fa ser així? Sobretot, els guien els seus ideals, treballen per millorar, per respondre, per ajudar. El seu lideratge en potència correspon al lideratge autèntic, ja que es motiven i s’esforcen des dels seus valors i des de la seua empatia, amb una empenta que en primer lloc és sobre si mateixos, i amb la qual cosa possiblement en un futur motivin els altres, els animin amb el seu exemple, en suma, que ajudin que els altres a aportar el millor de si mateixos.

En el premi d’aquest any, el Club Rotary de Lleida i tots els que donem suport a la seua iniciativa volem que hi hagi molts joves que presentin el seu treball d’investigació per seleccionar líders en potència, joves amb coses importants a fer o a dir, ara des de l’institut, amb l’ajuda dels tutors i professorat, i més endavant en altres llocs i amb altres equips per mitjà de les seues accions en favor de tots nosaltres.

Qui va dir que el futur encara a d’arribar? El futur ja és aquí, als rostres de la joventut que veiem cada dia a la nostra ciutat.