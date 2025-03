Trump i Musk: l’aliança del capitalisme extrem

Creat: Actualitzat:

La relació entre Donald Trump i Elon Musk va més enllà d’una simple afinitat personal. Representa la convergència de dos visions del poder: el populisme autoritari i el capitalisme tecnològic sense restriccions. Durant la campanya presidencial del 2024, aquesta aliança es va fer evident i es va consolidar amb el nomenament de Musk com a assessor de Trump per liderar una agència d’eficiència governamental. Tanmateix, lluny de buscar una millor gestió pública, el veritable objectiu sembla ser desmantellar les restes de l’Estat, sotmetent l’administració als interessos privats i debilitant encara més les institucions públiques.

De Reagan a Trump: el desmantellament de l’Estat. Ronald Reagan va marcar l’inici d’una política conservadora i neoliberal que va desregular l’Estat, va eliminar controls i va debilitar el sistema de benestar. La seua gestió va impulsar la supremacia del capitalisme financer sobre l’industrial, afavorint l’especulació i l’acumulació de riquesa en poques mans. Els presidents que el van succeir van aprofundir aquestes polítiques, consolidant un sistema en què la desigualtat va créixer i la responsabilitat del fracàs econòmic va recaure sobre els ciutadans, sota la idea que els pobres ho eren per falta d’esforç. Aquest model va assolir el seu punt crític amb la crisi del 2008, quan el col·lapse de les hipoteques subprime va evidenciar els perills de la desregulació financera. Tanmateix, lluny de corregir-se, la tendència va continuar i va trobar en l’auge de les empreses tecnològiques un nou motor.

L’auge de les tecnològiques i el capitalisme de l’atenció. La desregulació va permetre l’explosió del sector tecnològic a Silicon Valley, impulsat per inversions sense restriccions i pràctiques especulatives. Elon Musk, al capdavant de Tesla i SpaceX, va emergir com una de les seues figures més representatives. Aquestes empreses, igual que els gegants digitals com Google o Facebook, es van beneficiar d’un marc legal que no els responsabilitza pels seus continguts ni pels seus impactes en la societat. Així, el model de negoci basat en la captació de l’atenció, la publicitat i l’ús de dades personals es va convertir en la norma, sense controls estatals efectius.

Mentrestant, els intents de regulació als EUA han estat mínims, a diferència de la Unió Europea, que ha provat de frenar els abusos de les tecnològiques. Aquesta resistència a qualsevol intervenció estatal explica l’hostilitat de Musk i altres magnats cap al poder públic i el seu interès a desmantellar qualsevol forma de control governamental.

Trump i el desmantellament de l’Estat de dret. Trump, amb el seu estil autoritari i la seua retòrica populista, ha capitalitzat aquest escenari. El seu discurs barreja nacionalisme agressiu, fonamentalisme religiós i ultraliberalisme econòmic, consolidant un model que debilita els contrapesos democràtics. El seu menyspreu per les normes judicials i la seua pressió sobre el poder legislatiu evidencien la seua intenció de concentrar el poder en l’Executiu.

El suport de l’extrema dreta cristiana a Trump és un element clau en aquest procés. Malgrat el seu historial de fraus i abusos, els seus seguidors el veuen com un “enviat de Déu” per imposar una agenda ultraconservadora que inclou la prohibició de l’avortament, l’eliminació d’impostos i l’ensenyament de la Bíblia a les escoles.

El capitalisme sense màscara. L’aliança entre Trump i Musk és el resultat d’un procés històric en què el capitalisme extrem ha desmantellat les barreres que protegien la societat dels seus efectes més destructius. Sota la consigna de l’eficiència i la llibertat de mercat, han aconseguit debilitar l’Estat i sotmetre’l als seus interessos. Avui, el sistema ja no amaga la seua veritable naturalesa: un model en el qual els diners són l’únic valor i en què qualsevol mitjà és vàlid per acumular riquesa, fins i tot a costa de la democràcia i la justícia social.