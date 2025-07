Quan Suchet va travessar Almacelles: un moment clau

Creat: Actualitzat:

Aquests dies he tingut a les mans un treball d’història militar fascinant, conservat a l’Arxiu de la Diputació de Lleida: Los Sitios de Lérida, obra del general de brigada Patricio Prieto y Llovera. Amb una prosa detallada i rigorosa, el general analitza la Guerra del Francès a Ponent i dedica un apartat als moviments previs al setge de Lleida l’abril de 1810. La lectura del seu relat, a més de recuperar informació de gran valor estratègic, ens ajuda a veure amb uns altres ulls fets que, fins fa poc, semblaven molt llunyans.

Aquest episodi ja havia estat abordat a la revista almacellenca Lo Vilot, gràcies a un article d’Òscar Lalana. Però ara, revisitant els informes militars, podem imaginar amb més precisió què va suposar el pas del mariscal Louis-Gabriel Suchet pel nostre poble.

En aquell moment, Suchet era un dels comandants més eficients del projecte imperial de Napoleó. El seu objectiu era controlar el Segre i les comunicacions entre Montsó, Lleida i Tarragona. Les ordres eren clares: encerclar la ciutat de Lleida, tallar els accessos i preparar un setge contundent. Per fer-ho, havia de passar per Almacelles, un punt estratègic en aquest tauler de guerra.

El dia 13 d’abril de 1810, després de recórrer més de trenta quilòmetres des de Montsó, la seva columna –formada per més de 12.000 soldats d’infanteria, 1.500 de cavalleria i nombroses peces d’artilleria– arribava a les portes d’Almacelles. Devien ser les dues del migdia, hora de fer una pausa i reorganitzar les files. Segurament ho van fer a l’Era del Comte, un espai obert i pla, travessat per un reguer i prou a prop del nucli urbà per poder accedir-hi fàcilment.

Però el que hi van trobar no era ben bé un poble acollidor. Tal com ens recorda Josep Lladonosa a Visió d’un poble, Almacelles era gairebé una vila fantasma. De la població habitual, només hi quedaven “sis o vuit individus”. La fonda devia estar tancada, amb les portes barrades. El Palau del Senyor, silenciós. Les cases, buides o abandonades. La guerra havia arribat abans que l’exèrcit.

I tanmateix, aquell silenci era ple de presències. El carrer Major no era mut: era tens, carregat d’absències i de mirades amagades. Potser una mà corria una cortina, potser un infant o un vell resistien rere una finestra entornada. Per aquell eix del poble, avançava una onada de soldats, cavalls, tambors, banderes i ferro. La guerra travessava Almacelles, i per unes hores, el poble esdevenia quarter improvisat del mariscal Suchet i escenari d’un gran moviment militar dins l’engranatge de l’Imperi.

El pas per Almacelles no va ser casual. El pont de Balaguer era clau per a les comunicacions amb Lleida, mentre que el de Camarasa havia estat destruït per frenar els moviments de les forces espanyoles. Cada vila, cada riu, cada camí formava part d’una estratègia. I Suchet, fidel al seu estil meticulós i calculador, ho sabia.

Escenes com aquestes sovint passen desapercebudes als llibres generals, però tenen un gran valor per a la nostra memòria local. Almacelles no va ser només un lloc de pas: va ser testimoni actiu d’un episodi crucial. Per això és important recuperar aquests fragments d’història, no pas per jutjar el passat amb ulls d’avui, sinó per entendre com la gran història europea també es va escriure al nostre carrer Major, un migdia d’abril de 1810.