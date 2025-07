Creat: Actualitzat:

Encara rebrembi era arribada dera television en casa nòsta, era arribada des audiovisuaus ena escòla, posteriorament toti es aparelhs informatics, cada còp mès sofisticats e ath còp profitosi en sòn emplec. Auem coneishut a “Alexa”, un assistent virtuau!, un auanç plan important, sonque parlant-li a un aparelh mos aluge era television, mos desvelhe, mos met musica, mos ditz es notícies mès importantes o aquerò que passe en mon, tanben quan metem eth GPS o era Roomba son dejà, toti aguesti elements, es iníciis dera Intelligéncia Artificiau, encara non mos auem abituat a un que ja n’auem d’apréner un aute. En moment que viuem era tecnologia auance tan de prèssa que ja mos trapam tamb era intelligéncia artificiau, que mos ac harà tot! Auance entà facilitar eth trabalh de fòrça, fòrça persones. Permet as machines processar donades deth sòn entorn e tier er aprenedissatge per decisions, causa que simule comportar-se coma s’auessen intelligéncia semblanta ara umana. Es procèssi poden èster diuèrsi des deth mès senzilh enquiath mès complèxe.

En toti es encastres dera vida se pòt aplicar, mès en camp dera sciéncia ajudarà plan, sustot en espaci, e ja auem dus exemples, ua era mission espaciau Artemis2, projècte que vò enviar quate astronautes entara Lua e SpaceX, liderat per Elon Musk, sajant d’arribar en Marte.

Mès tanben cau tier compde, pr’amor que i a perilhs, sustot entre es mès joeni, generacion acostumada dejà as imatges e vidèos, ja dificils de gestionar en cèrtes escadences, ara estudiosi deth tèma diden qu’ath delà serà malaisit que distinguissen eth contengut reiau, en tot generar confusion e influïr enes sues emocions e comportament. Era IA pòt méter en perilh era privacitat des usatgèrs!!!