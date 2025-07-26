Er aranés
Er aranés se trape en un moment complèxe per diuèrsi motius politics, economics o demografics, mès eth sòn futur depen en gran part deth sòn usatge sociau.
Deman tornaram a caminar o córrer pera lengua d’Aran, er aranés. Eth collectiu Lengua Viua a premanit ua naua edicion dera Corsa Aran per sa Lengua, arribant ara 31. I a naues samarretes, enguan era plaça s’aumplirà de color verd. Se tornarà a barar ath son deth grop occitan Nadau, demorat per toti, joeni e non tant joeni. Toti seram lidèrs en defensar-la, mès era lengua se merite mès dies de promocion, cada dia!