Nous estatuts i noves energies per a la UdL
rector de la universitat de lleida
Després de dos anys de treballs constituents, la Universitat de Lleida té nous estatuts, publicats aquest 31 de juliol al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Els anteriors, que dataven del 2003, havien quedat enrere per la nova legislació estatal que afecta les universitats, i també per les noves inquietuds socials que requereixen instruments i posició política, també a les institucions universitàries.
La publicació dels estatuts culmina el procés de reforma iniciat pel Consell de Govern del 20 de juliol del 2023 i que va incloure una primera etapa de ponència, seguida de la de comissió, participació i, finalment, debat i aprovació per part del claustre de la Universitat de Lleida, el dia 2 de desembre del 2024, amb un alt consens.
S’obre ara una nova etapa per a la UdL, a la qual aquests estatuts aporten el marc normatiu necessari per fer front amb garanties al futur de la institució. Adaptar-nos a la Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU) no ha estat l’únic criteri per elaborar-los. Tot recollint l’evolució dels gairebé trenta-cinc anys de la Universitat de Lleida de l’època contemporània, els nous estatuts introdueixen una nova sistemàtica per ordenar i donar claredat al funcionament i al govern de la universitat, fent-los més comprensibles.
Alhora, hem cercat un text obert a les noves solucions que la universitat i la societat hàgim de menester en aquestes dècades vinents.
Vull oferir a Lleida i a tot Catalunya l’empenta renovada amb què la vostra Universitat abordarà, amb rigor i coneixement, recerca i formació, els problemes d’una societat dinàmica plenament inserida en un món global i canviant. Ara el futur depèn sobretot de la gent de la UdL i de tota la societat a la qual servim i que ens aporta el suport necessari per avançar. Que sigui tan positiu com desitgem i ens imaginem.