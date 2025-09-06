Camin Reiau
En darrèr escrit parlaua des crestes d’Aran, aué ac voi hèr de ua auta rota plan interessanta qu’auem de long temps: eth Camin Reiau. Ère eth camin qu’anticament junhie toti es pòbles, per aquero ei possible a trauès d’eth, arribar-i. Era sua origina se remonte ara cauçada romana, que junhie Tolosa damb Tarraco. Ère tengut pes minaires, es traginèrs, contrabandèrs, es obrièrs des centraus idroelectriques e inclús pes maquis.
Se pòt hèr per etapes, en tot començar en un extrem d’Aran e acabant en aute, que seguirà enquia França per un costat e per aute tamb eth camin deth Pòrt de Vielha o eth deth Pòrt dera Bonaigua. Ath seguir-lo podem gaudir d’un viatge istoric, pr’amor qu’en cada pòble i traparam ua glèisa, un cornèr, un monument, ua casa, rèstes arqueologics, ua necròpolis, etc. qu’ac demostraràn. Podem trapar lòcs tamb encant, magics, lòcs de legenda o istòries de pastors. Ara de cap tara tardor, gaudir des colors que van aquerint es arbes. Ath delà trapam refugis peth camin o simplament bèth otèl, ostau o casa rurau en bèth pòble que mos permeteràn passar-i era net, s’ei de besonh. Se pòt hèr solet, en familha o tamb amics, permet hèr quilomètres ath ritme que cada un volgue mercar, idonèu entà hèr exercici fisic pendent ues ores.
En quinsevolh moment der an ei bon entà hèr ua passejada peth Camin Reiau. Eth sòn traçat a estat a long des ans afectat pera bastissa dera N-230 o era C-28, per aquerò eth trabalh que s’a hèt de recuperacion a començament de sègle, a permetut auer un atractiu mès entad aguesta val. Eth riu Garona ei un protagonista en aguesta rota, pr’amor que lo va seguint, ja sigue pera dreta coma pera quèrra deth madeish. Bon camin!