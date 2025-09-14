El rovell de l’ou
Al llarg de la nostra vida identifiquem moments i situacions de tota mena. N’hi ha que són crucials i d’altres que ho són menys o semblen més intranscendents. El fet és que, segons la nostra mirada de fe, de tots en podem treure una lliçó positiva. N’estic segur. Fins i tot d’aquells escenaris que són, als nostres ulls, una autèntica calamitat. La vida és un llarg aprenentatge. El fet clau seria aprendre sempre, i aprendre’n la millor lliçó. És allò que diem, d’una manera popular, no perdre’s “el rovell de l’ou”.