Una oportunitat per a les Garrigues
Vicepresident primer del Consell Comarcal de Les Garrigues (PSC)
Ajuntaments del sud de les Garrigues han anunciat que no aprovaran el conveni, proposat per la Generalitat i la Diputació de Lleida, referent a la millora de diferents carreteres i vies de comunicació a la seva zona.
Els responsables municipals argüeixen que el conveni no dona resposta a algunes necessitats d’aquest territori, tot i que afirmen que la inversió prevista de 18,4 milions d’euros és positiva i ajudarà a millorar les comunicacions de la comarca.
Naturalment, aquests alcaldes tenen dret de proposar i reivindicar altres inversions a les carreteres, vies i camins d’aquesta zona o determinats canvis en la titularitat d’aquestes, però no sembla gaire adequat, per la finalitat que pretenen, no aprovar aquest acord i bloquejar la millora de les carreteres que sí que estan incloses.
Les Garrigues, i especialment el sud de comarca, han patit unes vies de comunicació escasses i deficients. Durant els anys 70 del segle passat l’IRYDA va obrir diversos camins que enllaçaven pobles que no tenien comunicació directa.
A poc a poc aquests camins municipals, amb ajudes de la Diputació i de la Generalitat, es van asfaltar amb el mateix traçat i el trànsit hi ha augmentat considerablement, sobretot de camions i transports agrícoles o ramaders de més gran tonatge. Molts d’aquests camins, de responsabilitat municipal, s’han deteriorat per la intensitat del trànsit, posant en dificultats econòmiques els ajuntaments.
Des de fa temps, s’ha reivindicat que la titularitat d’aquestes vies passés a altres administracions: Consell Comarcal, Diputació o Generalitat, donat que l’obertura d’aquestes vies va significar també noves demandes de mobilitat en el territori.
Aquest procés no es pot fer tot en un dia i cal prioritzar les actuacions. A més, alguns trams de carreteres de titularitat de la Diputació o de la Generalitat també necessiten d’actuacions urgents per millorar-ne el ferm i el traçat.
Conscients d’aquesta situació, tant la Diputació com la Generalitat i els Ajuntament concernits han treballat per fer una proposta que, en funció de les disponibilitats tècniques i pressupostàries, signifiqués avançar en la direcció proposada. Transformació del Camí de Torrebesses a Castelldans en una carretera de la xarxa comarcal de la Generalitat.
Posada al dia de la C-233, entre la Granadella i el Soleràs, millorant el ferm, la senyalització i el drenatge.
Millores en el camí entre els Torms i Bellaguarda amb reforç del ferm, barreres de seguretat, drenatges i senyalització.
Totes aquestes actuacions són útils i positives. Les reticències al conveni d’algun ajuntament està motivada per la no inclusió a la xarxa comarcal de la Generalitat del camí de Bellaguarda als Torms i per la definició d’un nou eix comarcal (Castelldans-Torrebesses), que consideren que pot perjudicar la tradicional connexió Granadella-Soleràs-Albagés. Quant a la primera, s’hi preveu una inversió de 2,7 M€ i, tot i que en aquesta fase encara no formarà part de la xarxa comarcal, les millores que s’hi realitzaran permetran una mobilitat més ràpida i segura. Naturalment això no treu que més endavant aquesta via s’integri a la xarxa de la Generalitat o bé que els ajuntaments rebin ajuts pel seu manteniment.
Pel que fa a la segona, crec que l’existència d’un nou eix en res perjudica el de la C-233, tot al contrari, diversifica el tràfic i dona sortida a noves demandes de mobilitat que ja es donen en aquest indret.
Per aquestes raons crec que el conveni proposat s’ha d’aprovar. Les Garrigues sud no poden perdre aquesta inversió, que significarà augmentar i millorar les infraestructures viàries d’aquesta zona i permetrà una correcta prestació dels serveis bàsics i el desenvolupament econòmic de tota la comarca.
No podem deixar escapar aquesta oportunitat.