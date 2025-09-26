La Fira de Sant Miquel més lúdica i gastronòmica!
Director general de Fira de Lleida
La tradicional i històrica Fira de Sant Miquel ha renascut amb un plantejament bàsicament lúdic, social i gastronòmic. Enguany ja no serà el saló de la maquinària ni dels vehicles agrícoles (exceptuant una exposició revival de tractors antics), sinó que el protagonisme el tindran els productes de proximitat, la cuina i la rica cultura gastronòmica del territori. Del 27 al 29 de setembre Lleida acollirà el saló MOS-Fira de Sant Miquel, una trobada oberta a tothom i d’accés gratuït que se celebrarà paral·lelament al Saló de l’Automòbil de Lleida i que coincidirà amb la Festa Major de Tardor.
De fet, el MOS és una actualització de la Fira de Sant Miquel, fruit d’un estudi consensuat i compartit amb els agents del sector que va arribar a la conclusió que per donar resposta a les necessitats de les diferents empreses que integraven la Fira de Sant Miquel calia dividir el certamen en dos i actualitzar els formats.
Neix així una fira de i per a professionals exclusivament, AgroBioTech Innovation Forum, que se celebrarà el 25-27 de novembre, de dimarts a dijous, posicionada en la innovació i tecnologia aplicada al sector agroalimentari i que permetrà incorporar –a banda del conjunt de la maquinària agrícola i del col·lectiu de distribuïdors de tractors que en la seva totalitat ja han confirmat la seva presència– nous sectors com les tecnologies de l’aigua, la bioeconomia, la bioenergia i la sostenibilitat, el potent sector ramader i tota la seva indústria, així com l’ecosistema emprenedor vinculat a les startups en intel·ligència artificial, digitalització i robòtica.
I tenim MOS-Fira de Sant Miquel, una proposta lúdica i gastronòmica que dona continuïtat a la tradicional Fira de Sant Miquel però actualitzada i posicionada en el producte i la gastronomia de les terres de Lleida. Una fira que és una oportunitat per a la ciutat i el territori per posicionar i promocionar l’excel·lent qualitat dels seus productes i la seva gastronomia. No oblidem que el mateix nom de la fira, MOS, és una paraula ben lleidatana que evoca directament a la nostra història i cultura gastronòmica. Cal remarcar també que el saló se celebra precisament l’any en què Catalunya és Regió Mundial de la Gastronomia, amb una coincidència d’objectius i unes sinergies clares entre ambdós esdeveniments.
A més de la possibilitat de comprar productes alimentaris de qualitat, MOS inclourà un rosari d’iniciatives, com showcookings i tallers gastronòmics amb xefs de prestigi; tastos i maridatges de vi, vermut, cervesa, sidra, licors, infusions, carns, formatges, caragols, oli, dolços, orelletes, pa, salsa de calçots, fruita dolça i fruita seca, així com de tapes i plats elaborats; concursos i trobades populars, i música en directe (DJ, sessions de tardeo i vermut amb garrotins).
Durant la fira tindrem també experiències úniques com, els esmorzars de forquilla; el MOS de Cargols de l’Aplec; Dinars de cuina del foc; l’esmorzar popular de la Superfinal de la Lliga del Porc i la Forquilla de Catalunya, el dia 28, o l’àpat “Arrossos del mar i la terra”, un tast de tres paelles populars, el dia 29.
I no oblidem que MOS-Fira de Sant Miquel tindrà un atractiu afegit: la celebració, en paral·lel, del Saló de l’Automòbil de Lleida, amb més de 600 vehicles nous exhibits pels principals concessionaris de Lleida. El visitant hi trobarà una gran exposició de vehicles de totes les marques, gammes i tipus de combustible, complementada amb un circuit de proves exterior per provar els vehicles i amb el sorteig d’un descompte de 6.000 € per als visitants que adquireixin un vehicle. Aquest saló, a més, és un exemple exitós de col·laboració publicoprivada: Fira de Lleida i l’Associació d’Empreses d’Automoció han sumat esforços per reunir, després de molts anys, tots els grans grups automobilístics de Lleida per assolir una fira de referència.
Sant Miquel és, entre altres mecenatges, patró dels viatgers. Només em queda, doncs, desitjar-vos un bon viatge gastronòmic a la Fira de Sant Miquel 2025!