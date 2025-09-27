Lleida t’estima. Dia Mundial del Turisme 2025
Lleida Turisme, Ajuntament de Lleida
Avui, 27 de setembre, com cada any, tenim un motiu de celebració perquè és el Dia Mundial del Turisme i això ens dona la possibilitat de reflexionar sobre la importància social, cultural, econòmica i ambiental del turisme a escala mundial. Als anys 50 es movien pel món 25 milions de turistes. Avui, hi ha més 1.300 milions de persones que viatgen. El turisme, cada cop més en línia amb la salut i la sostenibilitat, és un motor de desenvolupament indiscutible. La nostra voluntat és estar a la primera divisió de les ciutats que generen interès i atractivitat, aquell lloc al món on vols ser.
Des del 18 de març que vam presentar-nos davant la societat de Lleida com el nou departament de turisme de la Paeria, a Lleida Turisme hem premut l’accelerador per generar i dinamitzar, que és tant com dir mobilitzar l’orgull de les lleidatanes i els lleidatans cap a la seva ciutat, però també generar interès de persones de fora que estan de pas, ens venen a conèixer o tenen previsió de visitar-nos properament. Juguem fort en el marc de l’Any de la Regió Mundial de la Gastronomia – Catalunya 2025 amb el Pícnic que va portar l’Horta i la seva bona gent al centre de la ciutat, amb una acollida excepcional de sis mil persones que ens van fer costat; també la renovació de la imatge de les capses de les coques de recapte de Lleida en col·laboració amb el Gremi de Forners. Apostes com el nou Lleida Bus Turístic han estat reptes que hem entomat amb l’objectiu de sumar atractius i recursos perquè la gent gaudeixi la ciutat. La resposta ens ha donat la raó, perquè en un mes, del 14 de juliol al 15 d’agost, el nombre d’usuaris del bus va augmentar un 84% respecte al mateix període de l’any anterior.
L’inici de curs, ara al setembre, activa un nou programa d’acollida de la ciutat als i a les estudiants Erasmus que arriben a Lleida cada any; la primera Milla del Vermut i el Garrotín que, de nou, reivindica la vida al Centre Històric de Lleida; l’aposta per la primera Fira Manga que ha revolucionat la ciutat o la nova targeta de ciutat que es presentarà de manera imminent. A principis d’octubre Lleida serà la seu, per primer cop, d’una jornada de treball de 15 associacions nacionals i mitjans de comunicació especialitzats. D’aquesta manera, situarem Lleida com a punt de referència per al turisme de negocis. La renovació de la rambla Ferran i les adoberies esdevenen una oportunitat més de promoció que estem treballant igualment com la imatge del castell dels Templers que se situarà al segle XXI. També arribarà la Festa del Vi, el darrer cap de setmana d’octubre, i actualitzem l’antic programa Ambaixadors per donar cabuda a nous perfils, persones o iniciatives que projectin Lleida arreu, també en l’univers digital, que és una ocasió ineludible per a la promoció. De fet, també de cara a Nadal caldrà fer previsió perquè Lleida Turisme està renovant elements de marxandatge de la ciutat que segurament seran un al·licient extraordinari per regalar i regalar-se... I arribarà el 2026 i un nou Pícnic i moltes més activitats que ja estan treballant les tècniques de Lleida Turisme, un equip compromès, actiu, imaginatiu i dinàmic. Treballem per projectar i per transformar, tal com indica el lema d’aquest Dia Mundial: “Turisme i transformació sostenible”.
Amb tot aquest farcell de projectes i reptes volem ser motor per a la promoció de la ciutat amb la complicitat del sector socioeconòmic, amb tot el cartell de programació cultural, els equipaments de primer nivell d’aquesta ciutat i essencialment turístic de la ciutat i amb bona sintonia amb la resta d’administracions. Tenim el convenciment que estimar la ciutat és entendre-la, respectar-la i presentar-la amb orgull a tothom i arreu. Per això, abanderem el “Lleida t’estima” i el portem allà on se’ns vulgui escoltar... “Lhèida t’aima”, “Lleida te ama”, “Lleida loves you”, “Lleida maite zaitu”, “Lleida liebt dich”, “Lleida t’aime”, “Lleida te iubeste”, “ليدا تحبك”, “Lleida ti ama”, “Lleida ke zolaka nge”, “Kei te aroha a Lleida ki a koe”...