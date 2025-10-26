Panxa plena no té pena
La saviesa popular diu que, quan ens disposem a iniciar qualsevol projecte, hauríem de calcular quines són les nostres possibilitats reals de dur-lo a terme. Alguns són de l’opinió que, a la vida, només cal tenir un objectiu clar i definit. Si s’aconsegueix, sembla que tot hagi estat un èxit; si, al contrari, no succeeix com s’esperava, sembla com si la vida fos quelcom ennegrit, trist i melancòlic. D’altres són del parer de tenir molts objectius a la vida, fet que provoca un gran entusiasme inicial, però també una gran dispersió. Els plantejaments vitals són infinits. Ho veiem molt habitualment: tants caps, tants barrets.