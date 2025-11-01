Huec
Dissabte passat se inaugurèc era naua Casa deth Haro, Musèu des hèstes deth huec, en pòble de Les, en tot coïncidir damb eth 10 au. aniversari deth nomentament de Patrimòni Culturau Immateriau pera Unesco. Ua hèsta qu’Aran compartís damb territòris de Catalonha, d’Aragon, Andòrra e Occitania, en tot acuélher ua setantia de pòbles e que pòc a pòc s’anarà ampliant pr’amor que fòrça d’eri la van recuperant. Un nau equipament museistic der hilat de musèus deth Conselh Generau d’Aran. Aguesti hèts demòstren qu’era poblacion se botge, son actius en seguir es tradicions, es musèus suenhen eth patrimòni e era memòria deth país.