Cel rogent, pluja o vent
Els evangelis dels darrers diumenges ens parlen de la fi dels temps. No és pas fàcil afrontar un final, del tipus que sigui. Els primers cristians també reflexionaven sobre aquest fet, ja que sabien que l’eternitat pertany a Déu, no als homes. Avui, penso que passem molt de puntetes per aquesta qüestió. Les nostres accions missioneres no generen una reflexió en aquest sentit, diguem-ho clar. Sabem que les coses finiran, però també aspirem, per la fe, que no finalitzin mai. Ara bé, com acabaran? Tant de bo que en les darreries la misericòrdia de Déu regni i triomfi. Això no serà un final, sinó un inici.